Medioevo a Valvasone, il borgo si veste d'antico

Sono oltre un migliaio le persone che hanno già scaricato la nuova app MedieVal - Medioevo a Valvasone, una vera e propria guida on demand per scoprire tutti i segreti della 29esima edizione di Medioevo a Valvasone, che partirà venerdì 3 e proseguirà fino a domenica 5 settembre con un ricco calendario di proposte. La App - i cui contenuti saranno visibili solo all'interno della manifestazione -, è scaricabile da Apple Store e Play Store e permetterà ai visitatori di ricevere una notifica quando passeranno accanto a luoghi di interesse. Basterà quindi cliccare sulla notifica per scoprire i dettagli storico-artistici di quel luogo o le attrazioni di Medioevo a Valvasone in quella determinata zona. Si potrà dunque essere aggiornati anche sui vari spettacoli in programma nelle tre giornate che avranno come filo conduttore la “Vita Nova” di Dante Alighieri, nel 700° anniversario della morte del Sommo Poeta.



È quindi arrivata l’ora per il borgo di Valvasone di rivestirsi di antico:quando, dopo l'apertura delle porte alle ore 19, poi di seguito alle ore 20 è prevista la cena medievale nella magica cornice del chiostro dell’ex Convento dei Frati Servi di Maria a Valvasone (solo su prenotazione). Dopo il tramonto, in Piazza Castello, il Teatro dei Misteri che, come detto, s’ispira alla Vita Nova di Dante con coreografie verticali sulla parete del Castello. Durante le ore notturne, per le vie del borgo, gireranno musici, guardie e briganti illuminati dalla luce delle tante candele accese.. Dalle 17, al brolo si potrà assistere allo spettacolo delle Giostre di WolfesHofe con tornei e duelli tra armati, a piedi e a cavallo. A seguire, saltimbanchi, equilibristi e mattaccini nelle vie e nelle piazze. Dopo il tramonto, il Teatro dei Misteri in piazza Castello e di notte ad intrattenere i visitatori, dame danzanti e musici itineranti, cantastorie erranti e signori giocondi.con alcuni appuntamenti da non perdere: alle ore 10 l'apertura delle porte, poi durante la giornata la didattica medievale, alle 14 l'assalto al castello e poi animali da cortile e spettacoli a cavallo. Per tutti si potrà passeggiare per l'area mercato medievale, mangiare in una delle dieci taverne e assistere ad alcuni spettacoli in programma durante tutto il giorno. Nel pomeriggio la sfilata in costume per le vie del Borgo e i tradizionali spettacoli con i tamburi rullanti e gli sbandieratori. Nel brolo, si potrà assistere allo spettacolo dei rapaci e a combattimenti tra armigeri. E poi giostre, gare e tornei allieteranno i visitatori. Non mancheranno le risate con i giullari in tutte le piazze e le calli di Valvasone fino a notte. Al tramonto, il terzo appuntamento con il Teatro dei Misteri in Piazza Castello.La manifestazione è organizzata dal Grup Artistic Furlan con il patrocinio del Comune di Valvasone Arzene, il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Friuli e di PromoTurismo FVG e con il contributo di Friulovest Banca, E.ON, Despar Nordest.Tutte le informazioni sugli eventi e su come acquistare i biglietti sul sito medioevoavalvasone.it