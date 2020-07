Meet the vet da Maxi Zoo

Sabato 18 luglio Maxi Zoo ospita “Meet the vet”, l’appuntamento con il team di veterinari Pet Pro.



I visitatori potranno ricevere una consulenza personalizzata e gratuita sulla salute dei loro amici a quattro zampe: i veterinari saranno infatti a loro disposizione per rispondere a dubbi e domande, supportando chi ama prendersi cura del proprio pet o si prepara ad accogliere un nuovo cucciolo con utili consigli.



Inoltre, gli esperti saranno disponibili anche per veloci check-up agli amici a quattro zampe.

“Meet the vet” è in programma dalle ore 15 nello store Maxi Zoo di Pordenone (PN).