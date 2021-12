Meglio studiare anche per scegliere la scuola

Dimmi quale scuola superiore scegli e ti dirò cosa farai da grande. La scelta di quali studi seguire, dopo la scuola dell’obbligo, è destinata a creare un solco indelebile lungo il quale muoversi verso il mondo del lavoro. E’ altrettanto ovvio che i giovani non vadano lasciati soli davanti a questa scelta, ma vadano accompagnati e sostenuti, come ci ha ripetuto anche Antonella Santin, responsabile dei Centri di orientamento regionale di Udine e Pordenone. Si parte da un principio: per decidere bisogna informarsi, se possibile usando fonti affidabili e cercando riscontri anche quando le informazioni sono ufficiali. Un dato emerge altrettanto chiaramente: ciò che conta davvero è aiutare i ragazzi a capire cosa vogliono fare in futuro, quali siano le loro aspirazioni, quanto siano disposti a darsi da fare per raggiungere un traguardo; il tutto lasciando spazio ai loro sogni senza però tacere loro quali sono le difficoltà e l’impegno richiesti se si decide di intraprendere un determinato percorso che si tratti di studiare sodo o di imparare un mestiere.



GLI ACCORGIMENTI GIUSTI

Il rischio di affidarsi troppo al passaparola va evitato. Una scuola può essere più impegnativa di altre a seconda delle modalità di insegnamento e degli obbiettivi formativi e dunque la valutazione va fatta anche alla luce del livello di dedizione allo studio del ragazzo. Molto meglio, cercare di capire se i docenti di una certa scuola fanno lavoro di squadra e se i programmi presentati siano compatibili con le strutture a disposizione.- Ci sono alcuni consigli d’oro da seguire e vanno tutti nella direzione di documentarsi il più possibile: bisogna avere voglia di partecipare alle visite durante “Scuole aperte”, navigare sulla rete assieme ai nostri ragazzi per informarsi; uscire dagli schemi ordinari e farli riflettere su quale futuro immaginano; abituarli a pensare in prospettiva, perché se abituiamo i ragazzi ad elaborare una meta raggiungibile secondo le proprie capacità e interessi, se li abituiamo a pensare al futuro, allora si potranno creare occasioni che ora non intravediamo ben sapendo che comunque la formazione personale non finisce mai e dobbiamo prestare attenzione a come possiamo imparare e a come ci poniamo nei confronti del cambiamento, quanto decidiamo di rischiare, di metterci in gioco per portare innovazione sostenibile, perché la sostenibilità dovrà sempre più ispirare i nostri ragionamenti e comportamenti.