Mensa e trasporto scolastico, iscrizioni al via

Le iscrizioni ai servizi di ristorazione, trasporto scolastico, pre e doposcuola nel comune di Pasiano di Pordenone sono aperte fino al 31 maggio e potranno essere effettuate esclusivamente online accedendo al portale genitori dei servizi scolastici: https://www3.eticasoluzioni.com/pasianodipordenoneportalegen. Per poter procedere è necessario essere in regola con i pagamenti dei servizi già fruiti nei precedenti anni scolastici.



“Tariffe e servizi sono rimasti invariati sia nella qualità che nella quantità e nell’economicità – annuncia l’assessore ai Servizi scolastici Marta Amadio –. Il servizio d’appalto della mensa scolastica scadrà nel 2023 e quindi ancora per il prossimo anno scolastico verrà effettuato dalla ditta Markas, mentre per quanto riguarda gli altri servizi saranno indette le gare d’appalto. Per quanto riguarda l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico per gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado, in virtù dell’esito del sondaggio che ha coinvolto il consiglio d’istituto e la dirigente Valentina Bidinotto, i genitori devono tenere a mente che da settembre entrerà in vigore il cambio orario che permette di lasciare i ragazzi a casa da scuola il sabato – informa Amadio -: le lezioni non saranno più dalle 8.10 alle 13.10 ma inizieranno alle 7.55 e finiranno alle 13.35”.



Trasporto

Ristorazione

Prescuola

Doposcuola

Confermate le linee differenziate per plesso scolastico. Per le scuole primarie e secondarie le fermate sono stabilite in uno o più punti di raccolta per zona, contraddistinte dal segnale arancione di fermata autorizzata. All’atto dell’iscrizione dovrà essere indicata la linea (corrispondente al plesso scolastico) e la fermata prescelta tra quelle previste nel “PIANO TRASPORTI 2021/2022”. Gli orari di passaggio in vigore potranno subire modifiche in base alle effettive iscrizioni e agli orari definitivi deliberati dal Consiglio di Istituto per il nuovo anno scolastico. L’orario definitivo verrà comunicato alle famiglie prima dell’inizio delle lezioni.Il menù, approvato dall’Azienda Sanitaria, segue le linee guida stabilite dalla Regione e le indicazioni del Ministero della Salute, nonché le indicazioni formulate dal Commissione Mensa. É articolato su 8 settimane ed è differenziato in menù autunno-inverno e menù primavera-estate. É disponibile per la consultazione on line nel Portale Genitori. La tariffa unica per il servizio stabilita dall’amministrazione comunale è di 3,20 euro a pasto e il pagamento va effettuato anticipatamente alla fruizione del pasto.Il servizio sarà attivo dal primo giorno di scuola per gli alunni delle scuole primarie di entrambi i plessi, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 8. I posti disponibili alla primaria Dante Alighieri sono 15 mentre alla Madre Teresa di Calcutta sono 30. Unica la tariffa che è di 20 euro mensili il cui pagamento va effettuato anticipatamente al mese di fruizione.Il servizio sarà attivo dal 1° ottobre per gli alunni delle scuole primarie di entrambi i plessi. È possibile iscriversi scegliendo tra due opzioni: solo sportello compiti dalle 13 alle 16.30 e sportello compiti con laboratorio ludico-ricreativo dalle 13 alle 18. I posti disponibili sono 30, per entrambe le opzioni, 15 alla primaria Dante Alighieri e 15 alla Madre Teresa di Calcutta. Il pagamento della prima quota va effettuato entro il 31 agosto e le successive entro il 15 del mese. Le tariffe non comprendono il costo del pasto giornaliero.Iscrizioni onlineAccedendo al portale genitori dei servizi scolastici sarà possibile effettuare l’iscrizione per la prima volta oppure rinnovare un’iscrizione già fatta in precedenza. Il pagamento di tutti i servizi (mensa, trasporto, pre-scuole e doposcuola) deve essere effettuato attraverso la modalità PagoPa, utilizzando l’app “COMUNICAP” oppure il Portale Genitori. Grazie all’accesso all’area riservata sarà possibile: visualizzare la situazione contabile rispetto ai servizi usufruiti; pagare i servizi richiesti attraverso PAGOPA, online o scaricando l’avviso di pagamento e recandosi presso gli uffici postali, bancari, o negli esercizi abilitati a PAGOPA; scaricare le attestazioni di pagamento per la dichiarazione dei redditi; disdire la prenotazione del pasto; visualizzare i pasti consumati, la dieta, i menù stagionali; consultare le comunicazioni relative ai servizi.“Mentre la digitalizzazione è sempre più al servizio della comunità e consente di effettuare pagamenti informatizzati e tracciati ancora qualche famiglia si è trovata in difficoltà nell’adeguamento – rileva il sindaco Edi Piccinin - così abbiamo pensato di utilizzare il portale dedicato ai genitori, a cui si accede sia tramite smartphone che pc o dal sito istituzionale del Comune, per dare uno strumento alternativo di consultazione della situazione pagamenti, iscrizioni, rinunce, eccetera. La novità di quest’anno è la possibilità di fare il rinnovo automatico di iscrizione senza bisogno di ricompilare tutti i documenti. Un modo che vuole semplificare la vita alle famiglie – e conclude -. L’esenzione al pagamento delle tariffe di tutti i servizi è riservata agli alunni appartenenti a nuclei familiari con Isee che non supera i 10mila euro”.Per ulteriori informazioni contattare direttamente l’Ufficio Servizi Scolastici al numero 0434 614369: L’orario di apertura al pubblico è: il lunedì e il giovedì 16-18, il martedì e il venerdì 10-13.