Mercatini e beneficienza al Granshopping di Fiume Veneto

Anche quest’anno Granfiume Granshopping di Fiume veneto presenta un dicembre ricco di iniziative come i tanto attesi mercatini di natale, che si protrarranno fino al 6 gennaio 2022. I clienti del centro commerciale potranno visitare sedici stand artigianali lungo le due gallerie principali e scegliere per i propri doni di natale fra i prodotti alimentari tipici della zona, ceste natalizie, statuine, addobbi e accessori.

Per la gioia dei bambini, e non solo, dall’8 al 24 dicembre verrà allestito il “Bosco di Natale” che animerà la parte centrale del centro con diverse aree all’insegna della magia e del divertimento: dalla fantastica e coloratissima “Slitta di marzapane” nella quale troveranno posto fino a quattro persone e fare così delle foto ricordo, alla “Giostra dei cavalli”, prezioso manufatto in legno, costruita dalle abili mani di un artigiano tedesco che porta avanti la tradizione familiare della realizzazione di giostre dal 1876. Nel bosco magico inoltre, saranno collocati tantissimi laboratori creativi per i bambini dove potranno cimentarsi nella creazione dei loro lavoretti di Natale, accompagnati dagli aiutanti di Babbo Natale.



Non poteva mancare, in questo spazio dedicato alla festa la casetta delle lettere di Babbo Natale, dove tutti i bambini potranno imbucare la loro letterina.Inoltre, per la gioia dei piccoli, ci sarà un Babbo Natale itinerante con piccoli doni per i bambini.Il bosco di Natale seguirà i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19, sabati domeniche e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Nelle giornate nel 23 e 24 dicembre, dalle 16 alle 19.30.In linea con le opere di solidarietà che Granshopping realizza ogni anno “Punto pacchi”, il servizio offerto per l’impacchettamento degli acquisti eseguiti nei tanti negozi lungo la galleria del centro commerciale (fronte StroiliOro) sarà collegato al progetto di beneficenza che ha al centro gli anziani, infatti il servizio sarà collegato al finanziamento, attraverso la donazione libera, della proposta a cura dell’Associazione Le Muse Orfane APS relativa alla realizzazione di laboratori di teatro per gli anziani residenti presso la casa di riposo Casa Lucia di Pasiano di Pordenone che il centro commerciale ha già inserito nell’iniziativa “Natale con i Nonni”.Tornerà la “Lotteria per i dipendenti del centro commerciale Granfiume” come riconoscimento per l’impegno profuso durante tutto l'anno; e sempre in tema di premi, tutti i ricavati della Lotteria di Natale con la vendita interna dei biglietti, verranno devoluti all'Associazione Torre di Pordenone per finanziare dei progetti a favore dei giovani del Quartiere Torre di Pordenone. L’estrazione dei numeri vincitori avverrà giovedì 23 dicembre.