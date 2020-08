Mercatino dell’antiquariato e dell’usato in Borgo Sole

Mercoledì 19 agosto primo appuntamento mensile con il mercatino dell’antiquariato e dell’usato per hobbisti, della mostra mercato “Udin disore tra passato e futuro” sotto i portici di Borgo Sole, in Largo Valcalda e piazzale Carnia, a Udine. Il mercatino è diventato un punto di interesse e di ritrovo non solo per il quartiere a ovest di Udine, ma per tutto l’hinterland udinese. Passeggiando tra i banchi sotto i portici si possono trovare numerosi articoli del mondo dell’usato e del collezionismo. Nella stessa giornata si tiene anche il mercato del contadino con bancarelle che propongono prodotti locali, freschi e a chilometro zero. Banchi e bancarelle sono aperti dalle 8 alle 12.30.