Mercatino dell'usato a Palmanova

Il mercatino delle cose vecchie e usate ritorna nella città stellata, lunedi 14 giugno 2021. In contemporanea al mercato settimanale, più di 40 espositori provenienti da tutto il Triveneto riempiranno Borgo Aquileia proponendo oggetti d’altri tempi, occasione da non perdere per i collezionisti e per i turisti in visita alla città stellata. L'evento sta riscuotendo un enorme successo sia come numero di espositori che di interesse. Ampia la scelta degli articoli, dai libri ai francobolli, articoli vintage e artistici come quadri e stampe. Banchi aperti dalle 8.00 alle 14.00.

Evento organizzato dall'Associazione Volontari del Friuli Venezia Giulia con il patrocinio del Comune di Palmanova.