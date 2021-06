Mercatino delle pulci a Cassacco

Sabato 12 giugno ritorna l'appuntamento di fine settimana con il Mercatino delle Pulci al centro commerciale Julia Center di Cassacco, nel pieno rispetto delle normative antiCovid 19. I banchi troveranno sistemazione nell’ampio parcheggio adiacente il centro commerciale. Ampia la scelta per gli appassionati delle cose d’altri tempi a caccia di affari.

Per chi vuole liberarsi di oggetti di casa che non servono più, inoltre, continua la proposta della “vendita dal bagagliaio della macchina” di privati, ispirata a quella del Car Boot. I banchi saranno aperti dalle 8 del mattino alle 14.00.