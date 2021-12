Mercatino di Natale solidale in piazza I Maggio

Mercatino di solidarietà in piazza I Maggio, sabato 18 domenica 19, dalle 8 alle 16, organizzato in occasione delle feste dai bambini con l'aiuto dei loro genitori.



I simpatici lavoretti potranno diventare regali originali e preziosi da mettere sotto l’albero. L’incasso sarà devoluto all’Associazione Amici di Udine che crea opportunità di futuro per i bambini del Benin, in Africa occidentale. I ricavi del mercatino serviranno, infatti, per lo scavo di un pozzo d’acqua.



I piccoli ‘artisti’ ringraziano l’Associazione donatori midollo osseo (Admo) che, a titolo gratuito, ha concesso loro il gazebo per il mercatino.