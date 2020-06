Mercato a San Vito, sempre più anti Covid-19 e riorganizzato

E’ destinato a migliorare ulteriormente il mercato generale del venerdì, che si tiene nel centro storico di San Vito al Tagliamento. Dopo il coprifuoco e le aperture parziali ai soli operatori di generi alimentari, dopo essere tornato ospitando tutte le merceologie con un assaggio di normalità, ora si guarda alla sua riorganizzazione definitiva. La riapertura ha seguito i dettami delle disposizioni degli organi competenti (Presidenza del Consiglio e Regione Friuli Venezia Giulia), inseriti in un piano comunale, che ha consentito di riaprire completamente in sicurezza, tenendo anche conto del cantiere in corso in via Amalteo.



Disposizioni che hanno reso necessario l’occupazione di nuovi spazi, in particolare con la presenza di bancarelle fuori dalle Fosse, per tutta via Roma, che rimane dunque chiusa al traffico veicolare nel corso della mattinata del venerdì. Le bancarelle sono distribuite poi su via Bellunello, l’intera via Altan, piazza del Popolo, piazzetta Pescheria, via Dante (dall’intersezione tra via Marconi, dove invece non ci saranno, fino al parcheggio multipiano), tutta via Manfrin e piazzale Zotti. Sono stati inoltre creati sei varchi di accesso/uscita. L’avvio è stato positivo, con qualche aggiustamento di rotta in corso d’opera. Il risultato è un mercato che rispetta i nuovi dettami sulle distanze e sulla sicurezza, accoglie tutti gli operatori ma soprattutto offre all’utenza un mercato necessariamente ordinato, con la suddivisione dei banchi in spazi ridisegnati più ampi e sicuri, con adeguate vie d’emergenza e adeguati percorsi per i mezzi di soccorso.



Come si diceva, la nuova disposizione dei banchi è provvisoria e determinata anche dalla necessità di spostare gli ambulanti di via Amalteo: una volta conclusi i lavori sarà necessaria una riorganizzazione definitiva degli spazi. La richiesta è arrivata dalle associazioni di categoria che hanno chiesto all’Amministrazione di lavorare presto e insiemeper pensare di concerto al nuovo mercato del venerdì in modo che al termine dei lavori di via Amalteo tutte le bancarelle trovino il loro assetto definitivo, in pianta stabile, studiata e concordata. Invito ben accolto dall’Amministrazione, che ha informato la Commissione consiliare competente. E si partirà subito perché il cantiere di via Amalteo, nonostante il coprifuoco, è riuscito a ripartire dopo una breve pausa forzata e dovrebbe esaurirsi secondo il cronoprogramma stabilito. Dunque entro fine novembre 2020.“Punto di partenza sarà la graduatoria esistente che tiene conto dell’anzianità di presenza del singolo ambulante al mercato” spiega l’Assessore alle Attività produttive,. Questo per gli ambulanti stabili. Per la componente dei precari e cioè gli ambulanti che saltuariamente sono presenti al mercato, l’Amministrazione comunale verificherà la possibilità di individuare nuovi posteggi da potere assegnare.“Obiettivo della riorganizzazione - prosegue l’Assessore Sclippa - è quella di garantire maggiore sicurezza e vivibilità degli spazi; rispondere alle misure anti Covid-19 che richiedono aree d’occupazione più distanziate; migliorare le vie d’emergenza per i fruitori del mercato e per gli stessi residenti nelle vie centrali di San Vito”. Inoltre, con le nuove dislocazioni si cercherà di risolvere alcune problematiche anche del commercio fisso, con alcune vetrine che si ritrovano del tutto “oscurate” dal mercato. Andrà poi fatta una riflessione per verificare il rapporto mercato/beni culturali: chi viene al mercato deve potere avere anche la possibilità di visitare quegli spazi culturali presenti nelle vie interessate dal mercato.Idee sul tavolo ci sono già. La nuova ridistribuzione utilizzerà nuovi spazi che potranno emergere dallo studio che sarà effettuato e condiviso nei prossimi mesi. Tra le novità già individuate e da attuare, in considerazione dello spostamento di alcune bancarelle, sarà posizionata apposita segnaletica per aiutare a indirizzare la clientela ai singoli banconi/categorie merceologiche per ritrovare con più facilità il commerciate di fiducia. “La riorganizzazione del mercato, richiesta dagli stessi ambulanti - commenta il Sindaco Antonio Di Bisceglie -, porterà a una serie di aggiustamenti necessari per renderlo più ordinato e meglio distribuito negli spazi, regalando ai fruitori una nuova esperienza di commercio. Siamo pronti ad avere suggerimenti da tutti gli operatori per offrire un mercato sempre più gradevole e sicuro”.