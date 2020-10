Mercato dell’antiquariato a Feletto Umberto

Il mercatino delle cose vecchie e usate ritorna mercoledì 7 ottobre p.v. sotto gli archi dei glicini in centro a Feletto Umberto. Per iniziativa dell’associazione Volontari del Friuli Venezia Giulia di Fagagna in collaborazione con il Comune di Tavagnacco si terrà il mercato dell’antiquariato e delle cose usate ogni primo mercoledì del mese, in caso di pioggia il mercoledì successivo. Sono attesi molti espositori e hobbisti che allestiranno il mercato dell’antiquariato denominato “A Tavagnacco oggetti e cose d’altri tempi”.

Il mercatino dell’antiquariato è stata organizzato con lo scopo di incentivare lo sviluppo turistico e commerciale del comune di Tavagnacco, infatti per quella occasione i turisti ospiti potranno trovare nei ristoranti del paese le specialità culinarie locali il tutto accompagnato da ottimi vini. Sono attesi anche espositori e turisti dalla vicina Carinzia e Slovenia.

Gli espositori hobbisti che arriveranno nel centro cittadino dalla nostra regione Friuli, ma anche dal vicino veneto, sono in numero massiccio vista l’importanza del mercato e allestiranno le loro bancarelle, con le più svariate mercanzie e oggetti di antiquariato e cose rare, tanto da interessare molti collezionisti e amanti del vintage a frugare tra i banchi e trovare l’oggetto particolare, respirando per una giornata quell’odore di antico che solo le cose d’altri tempi sanno emanare.

Tutti gli espositori hobbisti interessati a partecipare con le loro bancarelle possono contattare il numero di telefono 338 6322205 e chiedere informazioni al sig. Valter.