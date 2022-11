Mercato Straordinario a Palmanova

A Palmanova, piazza Grande, da qui a Natale, ospiterà quattro mercati straordinari, oltre ai tradizionali del lunedì mattina. Già domenica 20 novembre, dalle 9 alle 18, il primo appuntamento con il Mercato Straordinario dove troveranno spazio bancarelle di abbigliamento, borse e scarpe, articoli natalizi, bijoux e tanto altro. Assieme a questi saranno presenti hobbisti con lavorazioni artigianali e manuali.

Domenica 4 dicembre il Mercatino di Natale, organizzato dalla Proloco ProPalma, con oltre 50 espositori già confermati. Dalle 9 alle 18 si potranno acquistare oggetti realizzati a mano, ceramiche, candele, gioielleria, borse, saponi e decorazioni per la casa, oltre a dolcetti natalizi, biscotti, torte e crostate. Durante tutta la giornata spettacoli, giochi, musica e laboratori ma anche concerti aperitivo, elfi e letterine a Babbo Natale, palloncini e mascotte, truccabimbi e giochi giganti in legno, bubble show, musica itinerante e altre attività. Il chiosco della ProPalma permetterà di gustare caldarroste, vin brulè, cioccolata, torte e biscotti.

In occasione delle festività natalizie, oltre al tradizionale allestimento di luci sullo Stendardo di Piazza Grande a formare la sagoma di un grande albero di Natale, saranno presenti 12 abeti illuminati, due per ogni Borgo o Contrada che si affaccia sulla Piazza.

Francesco Martines, vicesindaco e assessore al commercio del Comune di Palmanova: “In aggiunta al mercato del lunedì, che mostra grande vitalità, ci saranno quattro appuntamenti straordinari per confermare Palmanova come centro emporiale della Bassa Friulana. Piazza Grande sarà animata da bancarelle e attività che porteranno in città visitatori da tutta la regione. Uno stimolo forte per la vivacità cittadina, per offrire alle attività commerciali cittadine un ulteriore stimolo alla crescita economica”.

Il terzo appuntamento, sempre in Piazza Grande, sarà per domenica 11 dicembre con il ritorno del Mercato Straordinario con bancarelle di artigianato e abbigliamento.

Il 18 dicembre ritorna Magia delle Mani. Alla manifestazione partecipano oltre 100 stand con arti manuali, prodotti, tradizioni e antichi mestieri che si vanno ormai perdendo nel tempo con svariate dimostrazioni sul posto da parte degli espositori. Magia delle mani farà rivivere l'antico mestiere della scultura del legno e della pietra, l'arte del mosaico, le lavorazioni del vetro, della ceramica, della pelle, del ferro e del rame, l'arte dello scus e del vimini, la pittura, il cucito, il tombolo, il chiacchierino, il ricamo, l'uncinetto per finire con le molteplici creazioni ricavate da materiali poveri o di riciclo.