Mereto di Tomba ricorda don Adriano Menazzi

Sono trascorsi già dieci anni dalla morte dell'indimenticato don Adriano Menazzi, per 57 anni parroco di San Marco a Mereto di Tomba. Nato il 22 settembre 1925, originario di Terenzano, era giunto a Mereto di Tomba a 29 anni, dopo aver guidato la comunità di Ligosullo dal 1949 al 1954. Ordinato sacerdote nel 1949, don Menazzi è stato parroco “in solidum” di Tomba di Mereto dal 1992 e di Plasencis dal 2001, sostenitore e principale referente diocesano del Movimento Sacerdotale Mariano. Dal 2008 fino alla sua morte fu ospite della Fraternità Sacerdotale di Udine.



"Fu un vero padre per tutti: un padre, prima di tutto nella fede, e poi nel cuore. Un prete sempre attivo, comprensivo e affabile, che sapeva essere cordiale e riservato nello stesso tempo. Dedito alla preghiera mariana che diffuse attraverso tanti mezzi; molto legato alla Madonna, di cui fu “devotissimo” - ricorda il professor Andrea Zilli -. Don Menazzi, infatti, fece parte del Movimento Sacerdotale Mariano e fu molto impegnato nella diffusione del culto mariologico e della recita del Santo Rosario. Don Menazzi è stato un sacerdote di profonda fede, viva speranza, ardente carità; aperto all’amicizia autentica, gioviale, sincero. Dotato di grande intelligenza, fu guida spirituale per tante persone. Di natura molto sensibile, partecipava alla sofferenza del prossimo con molta intensità e si angustiava per i mali della società e del mondo.



Un tratto, questo, che viene ricordato da tutti coloro che hanno conosciuto don Menazzi. Un prete buono, generoso, altruista, che aveva fatto crescere la comunità di San Marco come guida spirituale. Ha lasciato lungo la sua strada segni di profondo amore verso il prossimo. Sempre vicino agli ultimi, visitava nelle loro abitazioni gli anziani, gli ammalati. Frequenti le sue visite ai parrocchiani ricoverati in ospedale o agli ospiti di qualche casa di riposo. Erano gli ultimi, coloro che vivevano in solitudine o in difficoltà economiche la sua costante preoccupazione. La sua era una presenza attiva, ma discreta. Al centro della sua attenzione c’erano poi sempre i giovani".Anni intensi, i suoi, che la comunità ricordare con la celebrazione di suffragio che sarà celebrata domenica 10 ottobre 2021, alle ore 09:30 nella parrocchia di San Michele Arcangelo di Mereto di Tomba, presieduta dal parroco don Giovanni Boz.Quanti lo hanno conosciuto sono invitati a ritrovarsi, accanto a parrocchiani e amici, nella preghiera e nel ricordo del “Siôr Santul”.