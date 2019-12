Mereto e Tramonti ricordano la 'Meglio gioventù'

Nel 74° anniversario della guerra di Liberazione, 'La meglio gioventù Paola, Battisti, Sergio e i dieci fucilati di Tramonti' saranno ricordati con una doppia cerimonia, sabato 7 e domenica 8 dicembre.



SABATO 7 DICEMBRE 2019 Mereto di Tomba

ORE 10.30 in piazza Jole De Cillia a Savalons (fraz. Mereto di Tomba)

Cerimonia in ricordo di Jole De Cillia «Paola», staffetta della Resistenza, originaria di Mereto di Tomba

Saluto dell’Assessore alla Cultura Paola Fabello

“Costruiamo la storia” intervento a cura dei ragazzi e delle ragazze del CCR e degli alunni della Scuola Primaria di Pantianicco

Orazione ufficiale di Margherita Mattioni ANPI Medio Friuli

Sarà presente il Coro Popolare della Resistenza

Seguirà corteo verso il camposanto per la deposizione di un omaggio floreale sulla sepoltura, a cura dell’Amministrazione comunale.

ORE 12.00 momento conviviale presso la sala “Centro Sociale S.Leonardo” a Plasencis (fraz. Mereto di Tomba)

In caso di maltempo la cerimonia si terrà presso la sala Centro Sociale S.Leonardo” a Plasencis

Organizzano: il Comune di Mereto di Tomba e l’Anpi Medio Friuli in collaborazione con Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR), Classi Quinte della Scuola Primaria di Pantianicco, Frazionisti di Plasencis, Pro loco di Tomba e Anpi Provinciale di Udine.



DOMENICA 8 DICEMBRE 2019 Tramonti di Sotto

ORE 10.00: Ritrovo nel cimitero di Tramonti di Sotto sotto la lapide che ricorda i 10 partigiani fucilati la sera del 10 dicembre 1944.

Saluti del Sindaco di Tramonti di Sotto, Rosetta Facchin

Intervento del Presidente ANPI Provinciale di Pordenone Loris Parpinel

ORE 10.30 Partenza per raggiungere Palcoda (circa 1 ora e mezza percorso semplice) Palcoda è il luogo in cui furono uccisi all’alba del 9 dicembre 1944 il comandante Giannino Bosi “Battisti”, la partigiana Jole De Cillia “Paola”, il partigiano Eugenio Candoni “Sergio” e catturati i 10 partigiani fucilati il giorno successivo lungo il muro del cimitero di Tramonti di Sotto.

Saluti della Presidente Anpi Spilimberghese “Virginia Tonelli” Bianca Minigutti

Orazione ufficiale di Patrik Zulian, Anpi Nazionale

Si raccomandano scarpe da montagna e si comunica che il pranzo sarà al sacco. In caso di maltempo la cerimonia si terrà interamente presso il cimitero di Tramonti di Sotto.

Organizza: il Comune di Tramonti di Sotto