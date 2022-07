Messa in ricordo di don Renato Pegoraro

Domenica 17 luglio alle 9.45 nella chiesa della Beata Vergine del Rosario, in via Laipacco, a Udine, si celebrerà una Santa Messa in ricordo del 25esimo anniversario della morte del compianto don Renato Pegoraro, già parroco di Passons e poi Cappellano all'Ospedale di Udine.

Fu presidente dell'Unitalsi, accompagnando per molti anni i pellegrini e gli ammalati ai santuari di Loreto, Fatima e Lourdes, dove venne anche nominato cappellano onorario della Grotta di Massabielle.

I parenti, gli amici e quanti lo ricordano ancora, si ritroveranno per pregare per lui e per ricordarne l'eterno sorriso e la sua potente voce, che mai potranno essere dimenticati.