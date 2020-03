Messa in streaming per i gradesi

Si ripeterà domani, domenica 22 marzo, l’ormai tradizionale appuntamento via web con la Santa Messa dalla Basilica di Sant’Eufemia in Grado. A presiedere la liturgia l’arciprete-parroco monsignor Michele Centomo, a concelebrare il vicario parrocchiale don Nadir Pigato. La quarta domenica di Quaresima, però, porta con sé anche un’importante novità, richiesta a gran voce da numerosi fedeli gradesi e non, che hanno seguito nelle scorse settimane le celebrazioni liturgiche via streaming. Si tratta del Santo Rosario recitato dal santuario mariano di Barbana. Di fatto già da giorni il team che si occupa della realizzazione dello streaming si era messo in contatto con i monaci benedettini che curano il santuario e, in accordo con il padre priore, dom Benedetto, si era accordato per garantire anche questo conforto spirituale ai tanti, quasi seicento, che domenica scorsa si sono via via collegati per l’Eucarestia. Anche domenica 22, fa sapere il parroco, avverrà la benedizione della città con il Santissimo Sacramento al termine della Messa. Per poter seguire in diretta la celebrazione basterà sintonizzarsi alle 9.30 sul canale YouTube ‘Parrocchia Grado’ e da lì scegliere la diretta in corso.

Da giorni, comunque, il campanile della Basilica Patriarcale di Grado suona alle ore 20 per ricordare a tutti non solo la vicinanza della parrocchia ma anche la preghiera di sostegno ai tanti che lavorano quotidianamente per far terminare la diffusione del virus e di conforto a chi si ritrova, spesso solo, in casa.