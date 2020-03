Messe aperte, ma a distanza di sicurezza

È stata diffusa a tutti i sacerdoti della Chiesa friulana una lettera con le nuove disposizioni per l'emergenza coronavirus, prese d'intesa tra i vescovi della regione. Inviamo il testo integrale a firma dell'arcivescovo, monsignor Andrea Bruno Mazzocato.

Cari Sacerdoti e Fedeli, visto il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e le indicazioni della Cei, in accordo con gli altri tre Confratelli Vescovi della Regione, diramo queste disposizioni per affrontare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 che confermano e completano quelle del 1° marzo scorso. Si continui la celebrazione delle Sante Messe festive e feriali (compresi i funerali), degli altri sacramenti e degli appuntamenti di preghiera che caratterizzano il tempo di Quaresima. È, però, molto importante assicurare l’osservanza delle norme di sicurezza richieste dal Decreto governativo, in particolare di quella che si riferisce al rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con la conseguente riduzione dei partecipanti alla celebrazione.

Le persone anziane o affette da determinate patologie, indicate dal Decreto, possono santificare il Giorno del Signore, secondo il precetto domenicale, con un momento di preghiera e assistendo alla Santa Messa attraverso i mezzi di comunicazione. Per motivi di opportunità e di sicurezza le celebrazioni della Santa Cresima sono sospese e rinviate a data da destinarsi.

Rimangano sospesi gli incontri di catechismo e degli oratori e delle attività formative per ragazzi e giovani fino alla ripresa dell’attività scolastica. Si sospendano tutti gli altri incontri di qualunque tipo a meno che non prevedano pochi partecipanti e in ambienti che permettano l’osservanza delle normative.

Si sospendano viaggi e pellegrinaggi organizzati dalle parrocchie o da associazioni. Si osservino e si facciano osservare sempre tutte le regole igieniche del caso ribadite dal Decreto governativo, in particolare la distanza di almeno un metro. Si curi particolarmente la pulizia di ambienti, suppellettili e oggetti di uso liturgico.

Sia preoccupazione dei sacerdoti e delle comunità favorire la preghiera personale e familiare, come pure la catechesi in famiglia, offrendo suggerimenti e sussidi. Queste direttive sono in vigore fino al 3 aprile 2020, tranne quelle riguardanti il catechismo e le attività formative che seguono la programmazione scolastica.

Continuiamo a rivolgere a Dio Padre e alla sua Provvidenza la nostra preghiera personale e comunitaria, per intercessione della Vergine Maria, chiedendo la guarigione dei malati, forza e generosità di cuore per coloro che si dedicano a loro e liberazione dal male per tutta la nostra comunità diocesana.