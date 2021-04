Metalmeccanica in formazione con i workshop di Cometplus

Comet, il Cluster della metalmeccanica Fvg, lancia ad aprile la nuova edizione del catalogo Cometplus, un programma di workshops specialistici dedicati alle aziende della metalmeccanica della regione.



Cometplus nasce dall’ascolto delle specifiche esigenze delle imprese appartenenti all’ampio comparto della Metalmeccanica in Friuli Venezia Giulia, un settore strategico nell’economia regionale composto da oltre 3800 aziende, che per mantenere la propria competitività necessitano di competenze interne in continuo aggiornamento, sia in campo tecnico che strategico.



Oggi Cometplus è arrivato alla sua terza edizione trasformandosi di anno in anno e costruendo un programma differente in relazione ai fabbisogni formativi segnalati dalle stesse aziende. Il nuovo catalogo 2021 dedica molto spazio ai temi dell’Industria 4.0 e alle nuove necessità aziendali emerse dall’attuale situazione pandemica, offre oltre 20 workshops altamente specialistici sia in modalità online e in presenza, con nuove formule di didattica sia di gruppo che one-to-one.



”, questo è l’obiettivo del progetto, che dal 2018 è stato accolto positivamente da oltre 120 partecipanti, vedendo l’avvio di oltre l’85% dei corsi in programma e coinvolgendo decine di formatori professionisti riconosciuti a livello nazionale ed internazionale.Come nelle due passate edizioni, sonoche spaziano dalla comunicazione efficace alla trattativa prezzi, con un ampioe numerosinel mercato tedesco, al mondo degli acciai, ai difetti dei rivestimenti e all’economia delle lavorazioni.Oltre alla formazione di alto livello, ormai fortemente consolidata, di Aqm, Hans-Andreas Fein, Sandvik Coromant e Sinapsi Group, quest’anno il catalogo vede: Dual.Concept, società di formazione di AHK Italien, Alberto Zaffagnini, ingegnere meccanico con esperienza trentennale nella metrologia dimensionale e infine Bosch Tec, scuola di formazione del Gruppo Bosch Italia.Cometplus è un programma in continuo aggiornamento, che verrà integrato con nuove proposte sulla base dei fabbisogni formativi che vengono segnalati dalle aziende stesse, per conoscere i Workshop di quest’anno è possibile consultare il catalogo sul sito internet