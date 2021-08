Meteo, da mercoledì tornano sole e caldo

L'estate sembra essersi presa una pausa. Le temperature nel week end appena trascorso e l'avvio di settimana all'insegna del fresco e con le nuvole proseguiranno fino a domani. Poi, da mercoledì su tutta la regione tornerà la stabilità e soleggiato, per un inizio settembre all'insegna del bel tempo. Al momento, infatti, una vasta depressione con aria fredda in quota staziona sull'Europa centrale e fino a martedì 31 agosto farà affluire sull'Italia correnti nord-occidentali. La nostra regione rimarrà in genere protetta dalla catena alpina, anche se a tratti qualche impulso più umido potrà generare qualche precipitazione o locale instabilità. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo a cura di Osmer Arpa Fvg.



Oggi, lunedì 30 agosto

Cielo in genere variabile, con più sole verso la costa e maggior nuvolosità sui monti dove saranno più probabili qualche pioggia o qualche temporale, specie sulle Prealpi. Qualche breve pioggia o temporale sarà possibile anche sulle altre zone della regione nel pomeriggio-sera. Venti deboli di brezza sulla costa.



Martedì 31 agosto

Mercoledì 1 settembre

Giovedì 2 settembre

Nuvolosità variabile con prevalenza di tempo soleggiato ma anche con la possibilità di qualche pioggia sparsa e di qualche temporale, più probabili di notte su bassa e costa, di pomeriggio sui monti e alta pianura. Venti a regime di brezza.Tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso. Venti a regime di brezza. Temperature massime in aumento. Zero termico in risalita fino a oltre 3500 metri circa.Cielo in genere poco nuvoloso. Venti a regime di brezza. Zero termico a quasi 4000 metri.