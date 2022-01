Meteo, dalla Befana tornano freddo e vento

Giornate uggiose, all'insegna della nebbia e molta umidità in tutta la regione, fatta eccezione per la fascia montana dove generalmente il tempo è buono. Un vasto anticiclone, con aria ancora decisamente calda in quota per la stagione, mantiene condizioni di stabilità atmosferica e favorisce l'accumulo di aria umida nei bassi strati. Da venerdì, però, tornerà il freddo sia in pianura, sia sulla costa.



In montagna rischio valanghe moderato

Sulle Alpi è previsto bel tempo, mentre sulle Prealpi maggiore variabilità con temperature in lieve calo. Il pericolo valanghe sarà

2 (moderato) su tutto il territorio montano. Oltre i 1800 m circa permarrà la possibilità di provocare il distacco di valanghe di piccole e di medie dimensioni sui

pendii molto ripidi caratterizzati da vecchi depositi da vento principalmente con forte sovraccarico. Durante le ore più calde sui pendii molto ripidi dei versanti Sud



Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo a cura di Osmer Arpa Fvg

e Ovest non ancora scaricati saranno possibili valanghe spontanee di neve bagnata generalmente di piccole o di medie dimensioni ed anche qualche valanghe daslittamento. Possibile ancora qualche valanga spontanea bagnata da Nord ed a Est nel bosco.Su pianura e costa cielo coperto con possibili pioviggini verso est, sulle Prealpi nuvoloso con tempo migliore nelle zone più interne e in quota; sulle Alpi variabile o poco nuvoloso. Di notte possibili ancora foschia e nebbia su pianura e costa. In montagna temperature ancora elevate per il periodo, in quota, con inversione termica notturna nelle valli.Cielo coperto su tutta la regione con foschie su pianura e costa e con tempo migliore in quota, verso il Cadore e sulle Alpi. Sulle zone orientali, dalle Prealpi al costa, probabili deboli precipitazioni.Cielo coperto con precipitazioni da abbondanti ad intense, specie sulle Giulie. Neve inizialmente sui 1500 sulle Prealpi, 1000 sulle Alpi, poi in calo fino a 900 sulle Prealpi, 500 sulle Giulie. Al mattino sulla costa e in quota soffierà vento moderato da sud che girerà da nord anche sostenuto dal pomeriggio. In serata Bora moderata su pianura e costa.Al mattino possibile residua nuvolosità su pianura e costa, poi cielo ovunque sereno. Sulla costa soffierà Bora moderata. Zero termico a 1000 metri circa. In montagna possibile ghiaccio al suolo al mattino. Freddo in serata.