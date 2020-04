Meteo, fino a Pasqua sole e temperature primaverili

Da domani, venerdì 3 aprile, ci lasceremo alle spalle il freddo e le gelate notturne di questi ultimi giorni.

"Il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso grazie ad un regime di deboli correnti settentrionali in un contesto di campo livellato della pressione - riferisce il meteorologo Marco Virgilio -. Più deciso il cambio di circolazione che si profila a partire dalla fine settimana con un vasto anticiclone sub-tropicale in espansione dal Mediterraneo occidentale all'Europa centrale.

Nel week-end e anche nei primi giorni della prossima settimana il tempo si manterrà soleggiato e con poche nubi in cielo. Le temperature saliranno a tutti i livelli con la quota dello zero termico prossima ai 3000 metri e i valori diurni a ridosso dei 20 gradi. L'affermazione del campo anticiclonico (e la disposizione che assumerà nei primi giorni) della prossima settimana sembra favorevole al superamento della soglia dei 20 gradi da martedì prossimo.

Aprile, dunque, dopo i residui effetti della circolazione fredda tra oggi e domani, vira su atmosfere pienamente primaverili. Certo, non bene dal punto di vista delle piogge che mancano da tempo e rischiano di mancare per parecchio. Non è escluso che l'anticiclone possa coinvolgere anche le festività pasquali ma è decisamente presto per poter dare indicazioni serie in questo senso".