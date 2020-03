Meteo, nel week end torna il freddo

Dopo questo anticipo di primavera, le giornate assolate e calde lasceranno il posto a un fronte freddo che interesserà il Fvg. "Sabato le prime avvisaglie poi da domenica il freddo dell'est fuori tempo massimo si farà sentire su tutta la penisola - anticipa il meteorologo Marco Virgilio -. Rischio gelate notturne al nord e in generale neve a quote basse su molte zone dell'Italia, in particolare sul versante adriatico. Preoccupazione fondata per l'impatto dell'evento sulla vegetazione in piena fase di risveglio per il clima più caldo della norma".

Vediamo nel dettaglio le previsioni a cura di Osmer Arpa Fvg.

Previsioni per venerdì 20 marzo

Su bassa pianura e costa sereno o poco nuvoloso, sul resto della regione da poco nuvoloso a variabile. Venti a regime di brezza anche sostenuta nel pomeriggio. Di notte possibili foschie o nebbie su bassa pianura e fascia lagunare.

Previsioni per sabato 21 marzo

Di notte possibili nebbie. In giornata sulla costa e sulla bassa pianura nuvolosità variabile, sul resto della regione da nuvoloso a coperto. Possibili brevi precipitazioni sparse in genere deboli, più probabili sui monti e a est, con quota neve inizialmente a 1500 metri in calo fino a 700 metri circa in tarda serata quando inizierà a soffiare Bora fredda e forte.

Tendenza per domenica 22 marzo

Giornata fredda con cielo coperto e probabili nevicate sui monti, oltre i 400 metri circa, in genere deboli o moderate. Soffierà Bora forte in pianura, molto forte sulla costa con raffiche oltre i 110 km orari a Trieste dove non è esclusa anche qualche debole nevicata. Vento forte e freddo anche in quota. Temperature minime raggiunte in serata.

Tendenza per lunedì 23 marzo

Cielo in genere sereno o poco nuvoloso. Soffierà Bora forte sulla costa, moderata in pianura. Le temperature minime saranno raggiunte in tarda serata con gelate diffuse ma farà decisamente freddo anche di giorno, specie in montagna