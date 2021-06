Meteo, ondata di caldo in Friuli Venezia Giulia

Caldo e afa continueranno a farsi sentire anche nei prossimi giorni, in Friuli Venezia Giulia. Un promontorio anticiclonico di origine africana si estenderà sull'Italia fra sabato e domenica, favorendo l'afflusso di masse d'aria calda anche sulla regione. Domenica pomeriggio, però, è previsto l'avvicinamento di una depressione atlantica con il rinforzo di correnti sud-occidentali in quota. Tutto ciò farà incrementare l'instabilità, specie verso le Alpi, dove sono previsti anche temporali.

Le temperature previste in pianura sabato oscilleranno tra i 18 gradi e i 33, per salire ancora domenica, tra i 19 e 35 gradi, e lunedì, tra i 20 e 33.

Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo Osmer Arpa Fvg.

Sabato 19

Cielo sereno o poco nuvoloso con venti a regime di brezza e caldo afoso in pianura. Al pomeriggio sarà possibile qualche isolato rovescio temporalesco sulla zona montana, specie sui settori più interni.



Domenica 20

Su tutte le zone cielo sereno o poco nuvoloso con caldo molto afoso, specie in pianura al pomeriggio; venti a regime di brezza. Dal pomeriggio, sulla zona montana probabili temporali sparsi, localmente anche forti e successivamente qualche temporale potrà svilupparsi anche in pianura.



Lunedì 21

Cielo sereno o poco nuvoloso, sulla zona montana cielo variabile al pomeriggio con possibili temporali sparsi. Vento da sud moderato sulla costa.



Martedì 22

Cielo sereno o poco nuvoloso, sulla zona montana saranno possibili locali rovesci o temporali al pomeriggio. Vento da sud-est moderato sulla costa.