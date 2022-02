Meteo, pioggia e neve sul Fvg

Pioggia e neve in Fvg, in attesa della rimonta dell'anticiclone. Un fronte freddo atlantico interesserà la regione nella giornata odierna, poi mercoledì affluiranno correnti da nord-ovest in quota, da ovest nei bassi strati ancora umide, mentre da giovedì rimonterà decisamente l'anticiclone. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo a cura di Osmer Arpa Fvg.



Oggi su tutta la regione avremo cielo in prevalenza coperto con piogge diffuse in genere abbondanti, più intermittenti e moderate sulla costa, più intense sulla fascia prealpina e pedemontana. Possibile qualche locale rovescio. Nevicate anche abbondanti in montagna oltre i 500-700 metri circa, possibili localmente anche a quote inferiori. Sulla costa soffierà vento da sud moderato, in attenuazione nel pomeriggio. Verso sera attenuazione delle precipitazioni.



Mercoledì 16

Nuvolosità variabile, più intensa in genere sulle Prealpi e ad est, dove non di esclude qualche isolata e debole precipitazione. Probabili foschie e qualche banco di nebbia notturno in pianura.



Giovedì 17

Di mattina cielo variabile o nuvoloso per nubi basse, dal pomeriggio schiarite. Su pianura e costa sarà probabile la formazione di foschia o nebbia nelle ore notturne. Zero termico in rialzo fino a 3000 m di quota circa, con inversione termica nei bassi strati.



Venerdì 18

Cielo sereno o poco nuvoloso, possibili locali foschie o nebbie notturne in pianura. Temperature diurne più miti dei giorni precedenti.