Meteo, weekend in giallo ma con pioggia e temporali

Fine settimana all'insegna del maltempo su tutta la regione, con piogge e rovesci almeno fino a lunedì 3 maggio. Sull'Italia, infatti, affluiscono correnti sud-occidentali a tratti umide ed instabili. Nella notte fra sabato e domenica sulla regione passerà un fronte atlantico, un altro arriverà nella notte successiva. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo dell'Osmer Arpa Fvg.





Sabato 1 maggio

Cielo variabile, con probabile maggiore nuvolosità sulla zona montana, dove in giornata saranno possibili locali rovesci, più soleggiato invece sulla costa, con venti a regime di brezza. Nella notte verso domenica peggioramento, con estese piogge, anche abbondanti e temporalesche.



Domenica 2 maggio

Nella notte e di primo mattino piogge da abbondanti ad intense. In giornata nuvolosità variabile, con maggiori schiarite sulla costa, dove soffierà vento sostenuto da sud o sud-ovest, mentre sulla zona montana e pedemontana saranno ancora probabili rovesci e temporali sparsi. In serata e nella notte successiva piogge nuovamente più diffuse e quota neve in calo fino a 1500 m circa.



Lunedì 3 maggio

Martedì 4 maggio

Nella notte piogge diffuse anche abbondanti e temporalesche e quota neve in calo fino a 1500 m circa. In giornata cielo in genere variabile, sarà possibile qualche locale rovescio o temporale, specie sulle Prealpi. Sulla costa al mattino soffierà Bora anche sostenuta, in calo poi nel corso della giornata.Cielo da poco nuvoloso a variabile; sui monti saranno possibili locali piogge e forse anche qualche temporale al pomeriggio. Venti a regime di brezza.