Mettetevi in posa, c'è la Google Street View Car

Si rimappa Udine a 360° gradi in orizzontale e a 160º in verticale. Per le strade del capoluogo friulano è possibile incrociare in questi giorni una Opel color 'cielo' attrezzata con una speciale telecamera ad alta definizione sul tettuccio. L'auto sta immagazzinando le nuove immagini della città, panoramiche che in seguito saranno inserite all'interno del famoso e utile servizio di Google Map, ovvero Google Street View.

In realtà, le immagini di Udine attualmente consultabili sul portale risalgono al 2019. Evidentemente, il colosso californiano tiene a fornire un servizio efficiente, con un archivio di panoramiche in costante aggiornamento.

Non è escluso, inoltre, che per catturare le immagini dai luoghi inaccessibili alle auto, gli operatori di Google realizzino le nuove riprese semplicemente camminando a piedi (utilizzando zaini o trolley) o pedalando in bicicletta. Soluzioni di questo tipo sono già state utilizzate in passato in molti centri storici di tutto il mondo.