Metti in mostra il tuo Presepe al Città Fiera

Al via l’iniziativa espositiva del Città Fiera “Metti in mostra il tuo Presepe” che proseguirà fino a fine gennaio 2020 nell’area dedicata del primo Piano (Area Rosa). La rassegna vuole sostenere la bella tradizione del preparare ed esporre il presepe. Come scritto nella lettera apostolica del Santo Padre Admirabile signum, sul significato e il valore del presepe pubblicata proprio in questi giorni: “La creazione del presepe è davvero un esercizio di fantasia creativa, che impiega i materiali più disparati per dare vita a piccoli capolavori di bellezza. Si impara da bambini: quando papà e mamma, insieme ai nonni, trasmettono questa gioiosa abitudine, che racchiude in sé una ricca spiritualità popolare. Mi auguro che questa pratica non venga mai meno; anzi, spero che, là dove fosse caduta in disuso, possa essere riscoperta e rivitalizzata”.

Proprio in quest’ottica la Rassegna Presepi Città Fiera, coinvolge attivamente scuole, parrocchie, associazioni locali, onlus, presepisti che mettono in rilievo la tradizione friulana e tanti privati che desiderano esporre la propria rappresentazione della Natività. Fra le associazioni che espongono i loro lavori e che collaborano con Città Fiera da lungo tempo potremo ammirare i Presepi della scuola primaria Boschetti Alberti di Udine, della scuola dell’infanzia di Nogaredo di Prato e dell’Associazione Genitori della Scuola Mazzini di Udine, della Fondazione Valentino Pontello Onlus, dell'Ansod, di Solidarmondo Onlus e molti nuovi partecipanti come la Scuola “Don Antonio Marioni” di Flaibano e tanti altri.

L’edizione 2019/20 della Rassegna Presepi Città Fiera darà particolare risalto alle natività realizzate con materiali naturali e riciclati come tessuti, legno, sughero, plastica e carta. Oltre ai presepi presenti in loco, quest’anno Città Fiera ha voluto dare particolare attenzione anche alla parte digital proponendo i video-presepi che verranno esposti grazie ai video caricati in uno schermo presente nello spazio.

La partecipazione è libera e gratuita, tutti possono presentare il proprio presepe, perché la mostra è aperta anche a chi ne possiede già uno e desidera contribuire all’esposizione portando il proprio, basta inviare una mail a presepi@cittafiera.it. Anche quest’anno Città Fiera parteciperà all'edizione Giro presepi in Fvg 2019-20, promossa dal Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia.

Infine tutti i visitatori potranno ammirare le oltre 100 opere e sarà possibile votare il proprio presepe preferito sia durante la visita, sia online sulla pagina Facebook Città Fiera per il Sociale, nell’album dedicato. L'iniziativa rientra nelle attività di responsabilità sociale che Città Fiera organizza con continuità ponendo grande attenzione al territorio e alla messa in luce delle sue specialità.