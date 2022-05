Microcredito internazionale a Udine

L'Amu - Azione per un Mondo Unito, organizza venerdì 20 maggio, alle 18.30, a Udine, nella Sala Van Thuan, in via Lavariano 3, l'evento conclusivo del progetto di cooperazione, in svolgimento in Burundi, intitolato "Si può fare! - Il microcredito e lo sviluppo comunitario come premessa per la pace".

L'intervento di cooperazione, grazie anche all'importante cofinanziamento dalla Regione - Servizio Relazioni Internazionali, agisce attraverso il microcredito come leva di sviluppo di comunità rurali fortemente svantaggiate nella provincia di Ruyigi, in Burundi.

All'incontro saranno presenti il presidente dell'Amu, Stefano Comazzi, e la responsabile della comunicazione Stefania Nardelli, inoltre Andrea Mosca terrà una relazione sulle finalità e metodi del microcredito e microfinanza comunitaria, anche con una dimostrazione pratica. Infine, si stabilirà un collegamento diretto da Bujumbura, capitale del Burundi, con i responsabili di Casobu l'associazione dei partner locali del progetto.