Migliaia di musulmani a Paderno per la Festa del sacrificio

Con il 'no' di Palazzo D'Aronco, è tramontata definitivamente l'ipotesi di una cena all'aperto fra le diverse comunità islamiche presenti a Udine. La festa, inizialmente programmata per domenica 18 agosto, non si terrà né in via della Rosta né altrove. Un epilogo che ha portato grande dispiacere tra gli organizzatori che, non senza difficoltà, erano riusciti a mettere d'accodo i rappresentanti religiosi dei tre Centri culturali islamici presenti in città, in via Marano, via San Rocco e, per l'appunto, in via della Rosta.

La cena poteva, infatti, rappresentare uno dei primi momenti di unità per i 5mila fedeli (di prima e seconda generazione) stimati nel capoluogo friulano, generalmente divisi dalla provenienza geografica, dalle tradizioni o da alcuni aspetti dottrinali.

Domenica 11 agosto, in occasione della Festa del sacrificio, i musulmani si ritroveranno, comunque, al Palaindoor di Paderno, dove sono attesi migliaia di fedeli.