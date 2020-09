Mihaela vince il titolo Miss Colà Terme

Al ristorante “Al Parco” a Tavagnacco si è svolta la finale regionale del concorso di bellezza Miss Colà Terme. Ospite dell’evento, organizzato da Omnia Eventi, la bellissima bresciana Alessia Gozio, Miss Colà Terme 2019. Ben 22 ragazze hanno sfilato per contendersi i tre ambiti posti per la finale nazionale che si svolgerà il 24 ottobre all’interno del prestigioso parco termale Terme di Colà a Lazzise, in palio per la vincitrice nazionale ben 10.000 euro. Le allieve della Nujè Academy esperte nel backstage si sono occupate di curare il make-up e le acconciature.

Le aspiranti miss hanno sfilato in abiti eleganti e costume da bagno davanti alla giuria, indossando anche i gioielli di Urbano. Tra gli sponsor dell’evento anche ImpressionArt Tatoo che ha omaggiato la vincitrice con un buono.

La corona firmata Moreno Barachino e il titolo di Miss Terme Colà Fvg 2020 è stato vinto da Mihaela Macnovit 19 anni di Tolmezzo, neo iscritta alla facoltà di economia con il sogno di diventare una manager. Le altre finaliste nazionali sono Nicole Reia 20 anni di Trieste studentessa di psicologia con la passione per la moda e Alessandra Blasizza 22 anni di Povoletto studentessa di lingue interpreti e traduttori.

Il titolo di “Miss al Parco” è stato vinto da Alessia di Udine, “Miss Urbano gioielli” da Luisa di Latisana e “Miss ImpressioonArt” da Zora di Majano. Altri titoli sono stati assegnati a Katerina di Corno di Rosazzo, Gaia di Morsano di Strada, Anna di Udine e Annamaria di Udine.