Mini-tour di Giorgio Bianchi in Friuli Venezia Giulia

Da domani, 17 giugno, e fino a domenica 19, sarà in Friuli Venezia Giulia il fotogiornalista, documentarista e blogger italiano Giorgio Bianchi, per tre appuntamenti imperdibili.

Venerdì 17 giugno, alle 20.15, sarà a Cusano di Zoppola, nell’area festeggiamenti di via Montello 28 (non serve prenotazione); sabato 18 a Gorizia, alle 20.30, in piazza Sant’Antonio 6 (prenotazione obbligatoria) e, infine, domenica 19 alle 20.30, a Villa Santina in piazza Venezia 18 (prenotazione obbligatoria: inviando email a alto-friuli@vivibensipo.it).

Bianchi, che ha realizzato reportage in Europa, Siria (dal 2016), Russia, Burkina Faso, Vietnam, Myanmar, Nepal e India, ha documentato la crisi ucraina dagli scontri di Euromaidan fino all’odierno conflitto. Rientrato dall’Ucraina da qualche mese, oggi, come ha spiegato lui stesso nel corso di un suo recente intervento al Consiglio di sicurezza dell’Onu, è considerato da Kiev un criminale, solo per aver svolto il suo lavoro di cronista.

Bianchi ha ricevuto numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali, viene pubblicato regolarmente su riviste e giornali. Lo scorso aprile ha pubblicato il libro: “Governare con il terrore-Propaganda e potere nell’epoca dell’informazione globalizzata”, la cui prima edizione è andata esaurita nel giro di pochi giorni.