Minoranze animate, le comunità linguistiche storiche del Fvg

'Minoranze animate: Videoanimazioni didattiche e incontri informativi sulle comunità linguistiche storiche del Fvg a vent’anni dall’adozione della Legge 482/1999' è il titolo di un convegno che si terrà martedì 29 giugno 2021, alle ore 17.30 sulla piattaforma ZOOM.



Nell’ambito del progetto Minoranze animate / Animirane manjšine, finanziato con i fondi del bando indetto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in occasione del ventennale dell’adozione della legge n. 482/1999 sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche, lo SLORI ha realizzato quattro brevi video animati con l’intento di diffondere la conoscenza delle minoranze nazionali presenti in Europa e nel Friuli Venezia Giulia, dando particolare rilievo alla comunità slovena in Italia. Oltre allo SLORI hanno partecipato al progetto due organizzazioni che rappresentano le altre due comunità linguistiche ufficialmente riconosciute in regione: la Società Filologica Friulana / Societât Filologjiche Furlane “Graziadio Isaia Ascoli” per la comunità friulana e il Circolo Culturale “Fulgenzio Schneider” di Sauris per la comunità di lingua tedesca.



L’incontro si svolgerà in lingua italiana.