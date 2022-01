Minori lasciati in balìa di Internet

Troppo connessi, troppo giovani per connettersi, spesso senza i necessari controlli. Può essere riassunto così il risultato dell’indagine “La sfida del digitale in famiglia” effettuata dell’associazione Mec (Media, educazione, comunità) di Udine su un campione di quasi tremila famiglie della nostra regione per comprendere quali siano le dimensioni di un fenomeno capace di togliere il sonno a parecchi genitori. Lo studio condotto dall’associazione rientra nel progetto “Cittadinanza digitale a Scuola”, curato dalla stessa Mec con il supporto della Regione, della Fondazione Friuli ed è stato realizzato in sinergia con il progetto regionale “Prodigi” sulle comunità educanti, finanziato dall’impresa sociale Con i Bambini, in collaborazione con il Tavolo per il cyberbullismo e il benessere digitale di Udine e con il progetto Prodigi del Movi Fvg.



Dall’indagine emergee, in molti casi in autonomia da parte dei minori. Sebbene siano noti i rischi di una connessione troppo precoce a Internet e ai social, emerge chiaramente cheed anzi che parecchi genitori abbiamo difficoltà nel gestire i propri figli alle prese con le nuove tecnologie in quanto non aggiornati e poco consapevoli dei rischi che si corrono, anche dal punto di vista della responsabilità personale per l’uso scorretto del cellulare.In base ai dati raccolti, l’85% dei minori entra in possesso di uno smartphone entro la terza media, ma la maggior parte degli studenti fin dal primo anno dopo le elementari ha già un telefonino, il 54% a livello regionale, ma a Udine città si raggiunge il 68%. Nel passaggio alla seconda media c’è un netto balzo: ben il 73% degli studenti ha uno smartphone che diventa il 76% a Udine. Se parliamo invece di quattordicenni (terza media) la percentuale di ragazzi che possiedono in regione uno smartphone balza all’85%, ma nel capoluogo friulano si tocca il 94%., perché i limiti di età fissati per il loro utilizzo sembrano essere totalmente ignorati dalle famiglie. Solo così si spiega il fatto che ben il 63% degli studenti di prima media utilizza normalmente Whatsapp per il quale è previsto l’utilizzo autonomo solo dopo i 14 anni. Va un po’ meglio se si parla invece se si parla di Tik Tok, frequentato dal 19% dei ragazzi con 11 anni d’età, mentre per Instagram si raggiunge il 9%. Eppure, per queste due piattaforme appena citate, l’età minima richiesta è 14 anni, segno che i ragazzi si collegano senza alcun controllo o, peggio, lo fanno con il tacito assenso dei genitori che però ignorano tale parametro e i rischi correlati. Non si tratta, tuttavia, di un problema legato esclusivamente all’uso dello smartphone perché, come emerge dall’indagine, almeno l’81% dei bimbi che varcano la soglia della prima classe alle medie hanno già a disposizione dispositivi per collegarsi a Internet, quasi sempre tablet oppure lo smartwatch nel 10% dei casi.