Mio figlio è in quarantena, mi spetta il congedo?

AsuGi ha pubblicato sul proprio sito, le risposte alle domande più frequenti relative al congedo Covid per i genitori lavoratori con figli minori di 16 anni in quarantena.

In particolare, un genitore lavoratore dipendente con figlio minorenne convivente sottoposto a quarantena dal Dipartimento di Prevenzione ha diritto di restare a casa e di svolgere il lavoro in modalità agile.

Nel caso in cui la professione non preveda di poter fare smart working, se il figlio è minore di anni 14 uno dei due genitori, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio e gli sarà riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione.

Se il figlio ha tra 14 e 16 anni, il genitore ha diritto di astenersi dal lavoro ma senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per ottenere i benefici non è ammessa l’autonoma decisione dei genitori o della scuola, ma è essenziale avere una disposizione ufficiale dell’Azienda Sanitaria.