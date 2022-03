Miran Hrovatin e Ilaria Alpi, 28 anni senza verità

Ricorre oggi il 28esimo anniversario dall'attentato costato la vita alla giornalista Rai Ilaria Alpi e all’operatore triestino Miran Hrovatin, uccisi il 20 marzo 1994, alle 15.30, a Mogadiscio in Somalia. I due giornalisti stavano realizzando un reportage per il TG3 sui traffici illeciti di armi e rifiuti tossici tra la Somalia e l’Italia. La Toyota sulla quale viaggivano i due italiani era diretta verso l'Hotel Amana. A poca distanza dall'albergo, da una Land Rover sono scese diverse persone armate, almeno sette secondo le ricostruzioni, sparando contro la Toyota degli italiani. Un proiettile di kalashnikov colpì alla tempia Ilaria Alpi, una raffica raggiunse Hrovatin. Gli aggressori riuscirono a scappare, facendo perdere le proprie tracce. Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, sarebbero stati a conoscenza di fatti e attività scottanti, connessi con traffici illeciti di armi e rifiuti di vasta proporzione nel Paese.





Sabato 19 marzo, alle 11, nella sede romana della Fondazione Murialdi, a Roma, si terrà una conferenza stampa per annunciare le nuove iniziative che gli organismi rappresentativi del giornalismo italiano, assieme al Comitato Giustizia e Libertà Ilaria Alpi, intendono promuovere perché sia fatta finalmente verità e giustizia sull'uccisione a Mogadiscio dei due colleghi. Parteciperanno alla conferenza stampa: Giuseppe Giulietti, presidente della Federazione nazionale della Stampa italiana; Mariangela Gritta Grainer, portavoce #NoiNonArchiviamo; Daniele Macheda, segretario Usigrai; Simona Sala, direttrice del Tg3 Rai; Francesco Cavalli, segretario dell'associazione Amici di Roberto Morrione; Guido D'Ubaldo, presidente dell'Ordine dei giornalisti del Lazio; Vittorio Di Trapani, componente della segreteria della Fnsi; Elisa Marincola, portavoce di Articolo21; Paolo Borrometi, presidente di Articolo21; Paola Spadari, segretaria dell'Ordine dei giornalisti; l'avvocato Giulio Vasaturo, legale parte civile per la Fnsi; Margherita Martelli, responsabile dell'Archivio della Fondazione Murialdi; Giancarlo Tartaglia, segretario generale della Fondazione Murialdi.



Sempre sabato sarà esposta nella sede della Fondazione la mostra "Mi richiama talvolta la tua voce", a cura di Ludovico Pratesi, allestimento a cura di Fabio D'Achille, contenente le immagini di Paola Gennari Santori dedicate a Ilaria Alpi, i due bozzetti della street artist Alessandra Chicarella, la telecamera di Miran Hrovatin e oggetti personali di Ilaria.



Domenica 20 marzo, sempre alle 11, davanti alla palazzina del Tg3 a Saxa Rubra, a Roma, inaugurazione della panchina alla memoria dedicata a Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Entrambe le iniziative potranno essere seguite in streaming sulle pagine Facebook di Articolo21 e della Fondazione Murialdi.

Sarà anche l'occasione per ricordare gli operatori dell'informazione uccisi in Ucraina e annunciare la partecipazione, lunedì 21 marzo, alla XXVII Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie organizzata a Napoli da Libera.