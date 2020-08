Miss Alpe Adria riparte dal Kursaal

Edizione numero 33 per il concorso Miss Alpe Adria International, uno dei più longevi del pianeta, nato in Friuli per espandersi, negli anni, in oltre 10 paesi europei.

L’evento di spicco della rinascita post-covid (dopo i primi casting svolti a luglio in Ungheria) sarà quello di martedì 11 agosto alle 20.30 al Kursaal di Lignano, occasione attesa da tante ragazze per mettersi alla prova nel noto beauty contest. Non solo una bellezza senza confini, ma anche, moda, talento e una spiccata mentalità internazionale: queste sono le caratteristiche che in tanti anni hanno contraddistinto il brand e le sue vincitrici.

La Bker Agency, agenzia esclusivista di miss Alpe Adria per il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia, in collaborazione con gli amici della Funky Family, leader nelle feste studentesche in tutto il Friuli, propone quindi una selezione ufficiale del concorso poco prima dell’inizio della festa “Assenza ingiustificata”, marchio ormai molto noto nella movida friulana. Tante le fasce in palio, con i relativi regali che sponsor e partner tecnici offriranno alle ragazze.

Le iscrizioni sono aperte e gratuite: info 377.1744521, pagina Facebook Miss AlpeAdria FVG, Instagram Miss Alpe Adria Fvg.

Il rispetto delle norme anti-covid rimane alla base del lavoro degli organizzatori, garantendo la necessaria sicurezza per tutti.