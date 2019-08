Miss Friuli Venezia Giulia al Kursaal di Lignano

Anche quest’anno, sarà l’elegante salone del Centro Congressi “Kursaal” di Lignano Sabbiadoro a fare da sfondo alla finale regionale di “Miss Friuli Venezia Giulia”!

Il tradizionale appuntamento dove si andrà ad eleggere la più bella della Regione è fissato per giovedì 22 agosto alle ore 21.30 quando sul palcoscenico saliranno tutte quelle ragazze che, in questi mesi, si sono aggiudicate le selezioni, iniziate in Friuli Venezia Giulia, già nel mese di aprile.

L’appuntamento del 22 agosto sarà reso possibile grazie alla “S.I.L. - Società Imprese Lignano S.p.A.” che gestisce la storica struttura posta sul Lungomare Riccardo Riva di Lignano Riviera e all’agenzia “modashow.it” di Paola Rizzotti esclusivista in Regione del più popolare concorso nazionale di bellezza, giunto quest’anno all’ottantesima edizione.

Lo spettacolo, presentato da Michele Cupitò con la regia di Paola Rizzotti sarà garantito dalle concorrenti che sfileranno con abiti eleganti, body, gioielli “Miluna” e, per celebrare gli ottant’anni del concorso, con costumi da bagno d’epoca degli anni ’50 e ’60; dai ballerini del “Club Diamante FVG”, dalla voce di Chiara Disanto di Fontanafredda, vincitrice di “Friul Talent” e dal suono del sax del maestro Gianni Favro in arte “Gianni Sax Live”.

Madrina della finale al Centro Congressi Kursaal, dove, oltre a “Miss Friuli Venezia Giulia” si eleggerà anche “Miss Cinema Friuli Venezia Giulia”, Elisa Stante “Miss Friuli Venezia Giulia 2018”.

Quest’anno, il regolamento prevede che le vincitrici dei titoli regionali (21 poiché Emilia e Romagna sono distinte) e di due titoli speciali (“Miss Jesolo” e “Miss Venezia”) accederanno direttamente alla finale nazionale quindi, “Miss Friuli Venezia Giulia” non dovrà affrontare le prefinali nazionali che si svolgeranno a Mestre (Museo M9) e Venezia a partire dal 26 agosto.

Il 6 settembre, su RAI UNO, si terrà a Jesolo la finale nazionale con ben 80 Miss!

Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulla pagina Facebook ed Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.