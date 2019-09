Miss Italia, il Fvg fa il tifo per le sue quattro finaliste

Sono quattro le portacolori che rappresentano il Friuli Venezia Giulia alle finale di Miss Italia, che sarà trasmessa in diretta da Jesolo questa sera su Rai Uno. A condurre la festa per gli 80 anni del concorso di Miss Italia sarà Alessandro Greco e 80, una per ogni anno in cui la kermesse ha fotografato i cambiamenti della società italiana, saranno le ragazze in gara. Sono state selezionate tra 200 concorrenti con un criterio che intende premiare non solo la bellezza, ma anche talento e carattere. La diretta si concluderà con l’elezione di Miss Italia 2019, decretata con il televoto del pubblico da casa.

Accanto a Miss Fvg Jennifer Pavesi di Terzo di Aquileia, che aveva acquisito il pass di diritto, sfileranno Cler Bosco di Trieste, Giulia D’Orlando di Tolmezzo e Alessia Orlandi di Udine.

Ecco chi sono le nostre rappresentanti

Jennifer Pavesi Miss Friuli Venezia Giulia n. 05 - 18 anni, di Terzo, è alta 1.75 ha gli occhi marroni e i capelli castani; studentessa al liceo delle scienze umane, vorrebbe laurearsi in giurisprudenza, anche se il sogno nel cassetto è quello di fare l’attrice. Ha la passione per la ginnastica artistica.

Cler Bosco Miss Sport Friuli Venezia Giulia n. 47 - 21 anni di Trieste, è alta 1.75, ha gli occhi marroni e i capelli biondo scuro; diplomata al liceo linguistico, è una ballerina professionista. Prende parte alle produzioni del Teatro Verdi di Trieste e insegna alle bambine. Sogna di lavorare nel mondo della televisione. Ha già partecipato a Miss Italia nel 2017 arrivando tra le 60 pre-finaliste.

Alessia Orlandi Miss Miluna Friuli Venezia Giulia n. 53 - 18 anni di Udine, è alta 1.75, ha gli occhi azzurri e i capelli castani; studentessa al quinto anno del liceo delle scienze applicate, sul suo futuro non ha ancora le idee chiare. Pratica ballo a livello agonistico e ama molto disegnare. L’attivista svedese Greta Thunberg è per Alessia l’eroina dei tempi moderni.

Giulia D’Orlando Miss Be_Much Friuli Venezia Giulia n. 72 - 21 anni, di Tolmezzo, Giulia studia economia aziendale all’Università; ha la passione della moda e del tracking in montagna. Esprime simpatia per Leonardo di Caprio, Jennifer Lawrence e per Michelle Hunziker. Partecipa a Miss Italia per mettersi in gioco e per superare i propri limiti.