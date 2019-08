Miss Italia, tre finali regionali

Tre saranno, questa settimana, gli appuntamenti in Friuli Venezia Giulia con finali regionali valide per l’ottantesima edizione di Miss Italia. Martedì 6 agosto, alle 21, lo straordinario scenario delle Diga Nazario Sauro di Grado farà da sfondo all’elezione di “Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia”.

“Miss Eleganza”, una delle fasce storiche del concorso, venne istituita, per la prima volta nel 1950: in quell’anno, a “Miss Italia” partecipò al concorso Sofia Scicolone, in arte Lazzaro, futura Loren, giudicata troppo procace per il titolo, venne quindi premiata con una fascia appositamente istituita, quella di “Miss Eleganza”, appunto.

Giovedì 8, alle 16, i colorati scivoli e le piscine dell’Aquasplash, il parco acquatico di Lignano Sabbiadoro, faranno da sfondo alla finale regionale dove si andrà ad eleggere “Miss Sport Friuli Venezia Giulia”.

Domenica 11, alle 21, il palco posto sul lungolago di Barcis, ospiterà, come da tradizione, la finale regionale di “Miss Miluna Friuli Venezia Giulia”. Agli appuntamenti, presentati da Michele Cupitò con la regia di Paola Rizzotti titolare dell’agenzia “modashow.it”, esclusivista regionale del concorso, parteciperanno le ragazze che si sono aggiudicate le varie selezioni iniziate nel mese di aprile e che cercheranno di aggiudicarsi i titoli che offriranno alle vincitrici l’ammissione alle Prefinali Nazionali dell’ottantesima edizione di “Miss Italia”.

Giovedì 22 agosto, poi, al Centro Congressi Kursaal di Lignano Sabbiadoro si eleggerà, “Miss Friuli Venezia Giulia” e “Miss Cinema Friuli Venezia Giulia”. La finale nazionale di “Miss Italia” sarà trasmessa in diretta su Rai Uno, venerdì 6 settembre.

Informazioni e aggiornamenti sono disponibili sulla pagina facebook ed Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia” oppure sul sito ufficiale www.missitalia.it