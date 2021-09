Miss Italia, alle prefinali anche Sanja Zagar e Sofia Cittaro

A Cordenons sono stati assegnati due titoli regionali validi per l’ammissione alle prefinali nazionali dell'82esima edizione di Miss Italia. Il titolo di Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia se lo è aggiudicato Sanja Zagar di Basovizza, 21 anni, studentessa di giurisprudenza, allenatrice di ginnastica ritmica e collaboratrice con il principale giornale sloveno di Trieste.

La fascia di Miss Rocchetta Bellezza Friuli Venezia Giulia è, invece, andata a Sofia Cittaro, 19 anni di Udine, studentessa di Scienze Internazionali e Diplomatiche. Sanja e Sofia sono quindi ammesse alle prefinali Nazionali di “Miss Italia”.

Lo spettacolo, presentato da Michele Cupitò con la regia di Paola Rizzotti, è stato organizzato da Confartigianato Imprese Pordenone, Confartigianato Imprese Udine, Comune di Cordenons, Cata Fvg e coordinato dall’agenzia “modashow.it” e ha visto le 22 concorrenti in gara indossare, oltre al loro abito e body ufficiale del concorso, anche eleganti e raffinati capi proposti da sarti e artigiani delle provincie di Pordenone e Udine.

Molto apprezzate e applaudite le ospiti della serata: la cantante Erika B e le madrine Jennifer Pavesi Miss Friuli Venezia Giulia 2019 e Marta Morsanutto Miss Friuli Venezia Giulia 2020.

Sono intervenuti poi sul palco per portare i saluti al pubblico ed alle concorrenti Graziano Tilatti, Presidente regionale di Confartigianato e Silvano Pascolo Presidente Confartigianato Pordenone.

Ora lo staff di “Miss Italia” in Fvg è al lavoro per la finale regionale, in programma sabato 11 settembre in piazza Libertà a Udine in occasione di Friuli Doc dove si eleggerà Miss Friuli Venezia Giulia.

Informazioni e aggiornamenti su “Miss Italia” in Regione sono disponibili sulla pagina Facebook e Instagram di “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.