Miss Italia riparte da Telefriuli

Al via, mercoledì 19 febbraio in diretta su Telefriuli, le selezioni valide per l’ottantunesima edizione di “Miss Italia” in Friuli Venezia Giulia. L’agenzia “Modashow.it”, esclusivista regionale di “Miss Italia” e lo staff di Telefriuli, sono al lavoro per organizzare uno spettacolo in diretta televisiva (visibile sul canale 11, 511 in HD e in streaming su www.telefriuli.it) nel corso del quale sarà eletta “Miss Telefriuli”, titolo valido per “Miss Italia 2020”.

L’appuntamento è fissato per le 21, quando i riflettori degli studi dell’emittente televisiva friulana si accenderanno su concorrenti, artisti ed ospiti per un evento che, dopo il successo ottenuto lo scorso anno, si preannuncia imperdibile.

La proclamazione della vincitrice avverrà al termine di uno spettacolo, presentato da Michele Cupitò, coordinato da Paola Rizzotti con la regia di Pierangelo Buttazzoni che vedrà le concorrenti sfilare con abito elegante e body; alle sfilate si alterneranno esibizioni di artisti che saranno presenti all’appuntamento: il comico Sdrindule, i ballerini del Club Diamante FVG, la cantante Nicole Vioto e il maestro Gianni Favro, in arte “Gianni Sax Live”.

“Mercoledì – dichiara Paola Rizzotti – inizieremo il tour di Miss Italia, in Friuli Venezia Giulia. Siamo pronti ad affrontare questi mesi di lavoro finalizzati a selezionare ragazze che rappresenteranno la Regione alle prefinali nazionali del concorso. Invito quindi le interessate ad iscriversi per realizzare il sogno che accomuna ogni anno migliaia di concorrenti, quello di poter vincere il concorso di bellezza più famoso e prestigioso nel nostro Paese!”.

La vincitrice, di “Miss Telefriuli”, parteciperà poi, di diritto alle finali di “Miss Italia” in Regione in programma nei mesi di luglio e agosto. A “Miss Italia” possono partecipare ragazze di età compresa tra i 18 ed i 30 anni; per iscriversi, in Friuli Venezia Giulia, è possibile contattare direttamente Paola Rizzotti, responsabile regionale del concorso, telefonando o inviando un messaggio al numero 393.3352362, oppure compilando il modulo sul sito www.missitalia.it (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).

Informazioni e aggiornamenti sono disponibili sulla pagina Facebook e Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.