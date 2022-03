Miss Mamma in Poesia, sesta classificata Giovanna Zamolo di Reana

A pochi mesi dal successo ottenuto dall’ultima edizione di “Miss Mamma in Poesia” dedicata al Natale, un altro importante evento si è aggiunto all’elenco di iniziative legate a “Miss Mamma Italiana”, concorso nazionale di bellezza e simpatia, ideato da Paolo Teti della Te.Ma Spettacoli, dedicato alla figura della mamma e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Nazionale Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce 4 milioni di donne italiane in età fertile; si tratta di “Miss Mamma in Poesia - Giornata Internazionale della Donna”, concorso di poesie e racconti brevi con tema “la Donna”, che ha coinvolto 28 Mamme “Miss”, che nei 29 anni del concorso si sono aggiudicate una fascia di premiazione, le quali hanno sfoderato la loro “vena poetica” e si sono cimentate nella stesura di poesie e racconti brevi, dedicati alla Donna.



“Mamme in Poesia”, evento organizzato da Te.Ma Spettacoli, Patrocinato dal Comune di Bellaria Igea Marina (località ove per tanti anni ha vissuto lo scrittore Alfredo Panzini e dove il prossimo mese di settembre, si terrà la Finale del concorso “Miss Mamma Italiana 2022”) in collaborazione con Romagna Acque e la Segreteria UIL Emilia Romagna e Bologna.Le Mamme “Miss” hanno presentato le loro poesie inedite e una giuria tecnica, presieduta dal Presidente dell’Accademia Panziniana il dottor Flavio Ferranti, ha decretato le vincitrici, che sono state premiate nell’area eventi dell’Hotel Milano Resort di Bellaria Igea Marina.All’evento erano presenti anche le Assessore del Comune di Bellaria Igea Marina, Adele Ceccarelli e Flaviana Grillo, la Presidente dell’Assemblea Legislativa Emilia Romagna Emma Petitti ed il Presidente di Romagna Tonino Bernabè.Prima classificata Alessia Garigali 36 anni, speaker radiofonica, di Trecastagni (Catania), “Miss Mamma Italiana Fashion 2021”, con la poesia “Donna”.Seconda classificata Sabrina Baglieri 45 anni, segretaria, di Ravenna “Pre Finalista Miss Mamma Italiana 2022”, con la poesia “Donne Afghane”.Terza classificata Elena Tassinari 53 anni, cuoca, di Castrocaro Terme (Forlì) “Miss Mamma Italiana Gold Simpatia 2020”, con la poesia “Donne vulcano”.Quarta classificata: Simona Uboldi 57 anni, impiegata, di Novate Milanese (Milano) “Pre Finalista Miss Mamma Italiana Evergreen 2022”, con la poesia “Sono nuvola”.Quinta classificata: Ginetta Carrubba 59 anni, insegnante, di Osimo (Ancona), “Miss Mamma Italiana Evergreen Romantica 2021”, con la poesia “Ti immagino Filandiera”.Sesta classificata:38 anni, commessa, di Reana del Rojale (Udine) “Pre Finalista Miss Mamma Italiana 2021”, con la poesia “Donna”.Premio Speciale “Città di Bellaria Igea Marina”: Laura Di Pietro 34 anni, impiegata, di Sangiano (Varese) “Pre Finalista Miss Mamma Italiana”, con la poesia “Donne”.Premio Speciale “Romagna Acque”: Barbara Semeraro 47 anni, funzionario bancario, di Forlì, “Miss Mamma Italiana Sponsor Top 2016” con la poesia “Donna”.Premio Speciale “UIL Emilia Romagna e Bologna”: Barbara Petrella 49 anni, impiegata, di Parma “Miss Mamma Italiana Gold Romantica 2021”, con la poesia “Io Donna”.Premio Speciale “Credito Cooperativo Romagnolo”: Patrizia Modena 60 anni, infermiera, di Conselve (Padova) “Miss Mamma Italiana Evergreen Radiosa 2021”, con la poesia “Come la fenice”.Premio Speciale “Centro Commerciale Lungo Savio”: Paola Poggioni 59 anni, commessa, di Arezzo “Miss Nonna 2016” e “Miss Mamma Italiana Evergreen Glamour 2017” con la poesia “Donne Sole”.Premio Speciale “Hotel Milano Resort”: Solidea Bramante 49 anni, assistente di cura, di Tronzano Lago Maggiore (Varese), “Miss Mamma Italiana Gold Radiosa 2021” con la poesia “Io Donna”.Le Mamme Miss, in occasione del loro soggiorno a Bellaria Igea Marina, accompagnate a bordo della auto d’epoca del Club Amici auto e moto d’epoca di Bellaria Igea Marina, hanno visitato la Casa Rossa dello scrittore Alfredo Panzini, per una visita guidata con il Dottor Flavio Ferranti e la Professoressa Marika Lazzarini, rispettivamente Presidente e Vice Presidente dell’Accademia Panziniana.Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure visitare il sito www.missmammaitaliana.it o la pagina Facebook Miss Mamma Italiana.Nella foto Giovanna Zamolo e Paolo Teti