Missili ad acqua al museo di Pordenone

Scoprire il principio di azione e reazione costruendo un missile ad acqua: si potrà fare domenica 25 luglio all'Immaginario Scientifico di Pordenone, aperto dalle 10 alle 18. Oltre a sperimentare con gli apparati interattivi del museo infatti, al museo della scienza interattivo e sperimentale i visitatori potranno ralizzare il loro personale prototipo di missile, con i materiali che verranno loro consegnati (se si hanno due bottiglie di plastica da mezzo litro si possono portare da casa).

Sarà un'occasione originale per mettersi alla prova nell'abilità di costruzione, e per riflettere su alcuni principi scientifici: come reagisce una bottiglia sotto pressione? Come agisce il principio di azione e reazione? Nel rispetto delle misura anti Covid il numero dei visitatori del museo è limitato: le prenotazioni si effettuano online su www.immaginarioscientifico.it

I residenti nel Comune di Pordenone hanno diritto al biglietto ridotto.

Si segnala che, dopo questa domenica di apertura, il museo resterà chiuso nel mese di agosto.