Missione in Brasile dell’Ente Friuli nel Mondo

Parte oggi la missione organizzata in Brasile dall’Ente Friuli nel Mondo nell’ambito della programmazione annuale finanziata dalla Regione - Servizio lingue minoritarie e corregionali all’estero. Il presidente Adriano Luci incontrerà le comunità friulane di Sobradinho, Santa Maria e Jaguari nello Stato del Rio Grande do Sul coinvolte nel progetto “Conoscendo il Friuli” in Brasile - 5ª edizione “Sapori del Friuli”.

L’niziativa coordinata dal Circolo Friulano di Santa Maria (Brasile) in collaborazione con il Fogolâr Furlan di Sobradinho e il Circolo Friulano di Jaguari è dedicata alla promozione dell’enogastronomia regionale, quale simbolo culturale d’eccellenza ed espressione autentica della variegata identità regionale, e alla valorizzazione delle competenze imprenditoriali dei corregionali attivi nel settore. La 5ª edizione del progetto Conoscendo il Friuli dal titolo “Sapori del Friuli” coinvolgerà non solo la comunità dei corregionali, ma anche esperti, intenditori, imprenditori di origine regionale e locale operanti nel settore e appassionati di cucina.

Il cibo con tutte le sue componenti è la rappresentazione del territorio e dell’evoluzione della sua società, prodotto secolare di tradizioni e costumi che si tramandano di generazione in generazione. Alla luce di queste considerazioni la finalità del progetto è quella di conservare e fare conoscere presso la comunità friulana del Brasile la peculiare forma di eredità identitaria-culturale costituita proprio dai prodotti enogastronomici, rinnovando il legame attraverso la conoscenza dei prodotti tipici gastronomici regionali e la preparazione delle ricette tradizionali per cucinarli e proporli.

Il progetto consentirà nello specifico ai beneficiari di approfondire la conoscenza dell’enogastronomia e delle produzioni nostrane e di “praticare” la cucina regionale sotto la guida di una nota professionista del settore di origine friulana - Anna Rita Zannier, emigrata nel 1997 da Spilimbergo in Brasile, chef, ristoratrice - Osteria ristorante Vinum Est a San Paolo -, sommelier, wine educator e conduttrice televisiva - la quale, attraverso una presentazione itinerante in tre tappe nelle città di Sobradinho, Jaguari e Santa Maria, dove è numericamente maggiore la presenza di emigrati friulani, svilupperà workshop dedicati a raccontare le tradizioni alimentari dei nostri territori, l’origine dei prodotti che caratterizzano le ricette di cucina, le ricorrenze nei quali venivano consumati, ecc. e organizzerà show cooking cucinando dal vivo con ingredienti e prodotti d’eccellenza dell’enogastronomia regionale, svelando trucchi e ricette dei piatti in preparazione.

"Un insieme di sapori e saperi – sottolinea il presidente Adriano Luci – che consentirà ai nostri corregionali in Brasile di apprendere e conoscere importanti componenti del Friuli: territori, cucina, economia".

In apertura la trasferta avrà anche una matrice istituzionale ed economica. Sono infatti stati programmati due importanti incontri al Parco Tecnologico della PUC (Pontifica Universidade Cattolica) e al Parco Tecnologico della UNISINOS (Universidade do Rio dos Sinos) durante i quali il presidente Luci illustrerà la realtà economica friulana a ricercatori e imprenditori.

A seguire, mercoledì 20 Luci svilupperà ad Antonio Prado “la città più italiana del Brasile”, nella sede della Camera di Commercio e Industria di Antonio Prado, la conferenza dal titolo: “Le imprese del Friuli e la globalizzazione: le nuove sfide dell’innovazione e della sostenibilità”. La medesima conferenza sarà proposta infine venerdì 22 anche nella sede del Tecnoparque di Santa Maria.