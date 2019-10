Mister Reja incontra Lovisa... ma non parlano di sport

Li uniscono due passioni: vino e sport. Il presidente del Pordenone calcio, Mauro Lovisa, ha così accolto a braccia aperte il mister friulano Edy Reja che gli ha fatto visita nella sede della cooperativa vivaistica di barbatelle Vitis Rauscedo di San Giorgio della Richinvelda.

Reja, originario di Vipulzano sul Collio, dopo aver guidato con successo squadre di Serie A come Napoli, Lazio e Atalanta, attualmente (ha 74 anni) è commissario tecnico della Nazionale albanese, formazione in netta crescita dopo il suo arrivo. Ma fin da piccolo ha coltivato la passione per la terra, quella in grado di esprimere eccellenze vinicole come la Ribolla e la Malvasia.

E l’occasione per far visita ai Lovisa – il padre Atanasio è presidente di Vitis e Mauro stesso è consigliere – Reja l’ha colta accompagnando dei giovani enologi sloveni per individuare le migliori barbatelle per rinnovare gli impianti sulle colline del Brda e dintorni.

Ovviamente, qualche battuta (Reja non vuole definirli ‘consigli’), anche con il presidente onorario dei ‘ramarri’ Giampaolo Zuzzi - l’ha fatta anche sul calcio e sull’avventura in B dei neroverdi. Avventura iniziata con il piede giusto, ha commentato, perché il calcio ai massimi livelli deve essere affrontato come fosse un’impresa. “Con tanta organizzazione e mettendoci sempre la testa – ha detto Reja – se la sola passione ti prende la mano allora si rischia grosso”.