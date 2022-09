Mits Academy, borse di studio per l'alta formazione

Mercoledì 28 settembre alle 12.15, nella sede del Centro ricerche Danieli, via Beltrame a Caminetto di Buttrio, il presidente del Mits Academy di Udine e ceo di Danieli, Gianpietro Benedetti, consegnerà le borse di studio agli studenti meritevoli, messe a disposizione dallo stesso Benedetti e dal Gruppo Danieli.

La consegna avverrà nell'ambito del Forum Europeo produttori acciaio, ospitato a Buttrio dalla Danieli e alla quale prenderanno parte i dirigenti dell'industria siderurgica mondiale per presentare le loro prospettive, esperienze e sfide per incorporare nuove tecnologie e trasformare la loro catena del valore della produzione.

Il programma porrà l'accento sulle soluzioni pratiche e sui fattori economici per l'innovazione tecnologica nell'industria siderurgica europea e nordamericana. Le sessioni saranno dedicate agli ultimi sviluppi nella produzione di acciaio senza CO2, energia priva di CO2, materie prime di ferro, digitalizzazione e progettazione di impianti. Le discussioni del panel includeranno conversazioni dei leader del settore europeo e nordamericano su questioni e opportunità chiave nel panorama odierno, nonché strategie di reclutamento per proteggere la forza lavoro siderurgica del domani.

La sessione della mattinata di domani, "Danieli Student Scholarship Award Cerimony", è dunque dedicata alla consegna di cinque borse di studio, del valore di 6mila euro ciascuna, che annualmente Danieli & C. e personalmente Gianpietro Benedetti mettono a disposizione degli studenti meritevoli del MITS nell'ambito meccatronico.

"Il manufacturing – commenta Benedetti – è in continua evoluzione ed è l'elemento trainante della produzione del nostro territorio e del Paese, creando ricchezza e sostenendo il welfare. In quest'abito il Mits Academy di Udine si pone come una delle colonne del sistema manifatturiero, della progettazione e ricerca perché è in grado di formare tecnici altamente specializzati, attraverso il metodo didattico del Learning by doing e all'utilizzo di laboratori avanzati. Le borse di studio vogliono essere uno sprone ulteriore allo sviluppo di questi giovani talenti".