Mittelfest e Unpli fanno rete

Mittelfest e Unione nazionale delle Pro Loco d’Italia insieme: un nuovo importante passo per la valorizzazione della cultura e delle specificità della regione che sfrutta da un lato l’offerta culturale e turistica di Mittelfest e, dall’altro, la capillarità sul territorio delle Pro Loco regionali e nazionali.

Il presidente di Mittelfest Roberto Corciulo e il presidente del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale delle Pro Loco d’Italia Valter Pezzarini hanno firmato un accordo di collaborazione per cui ogni Pro Loco italiana ha diritto a un prezzo ridotto sui biglietti per i propri collaboratori nell'edizione 2022 in programma dal 22 al 31 luglio.

“Mittelfest continua a rifondare e rafforzare il proprio legame con il territorio – spiega Roberto Corciulo – grazie a questo accordo, il festival coinvolge non solo le oltre 200 Pro Loco regionali, ma “viaggia” da nord a sud per tutta Italia grazie alla rete Unpli che rappresenta un baluardo strategico di coesione e di valorizzazione delle specificità locali”.

Ogni Pro Loco, infatti, può attivare la convenzione contattando direttamente l’Ufficio Promozione di Mittelfest.

“È una sinergia - commenta Valter Pezzarini - che fa incontrare il nostro mondo, 226 aderenti in regione, con quello di Mittelfest, capace di valorizzare a livello internazionale il nome del Friuli Venezia Giulia. Condividiamo col festival la visione su quanto la cultura sia fondamentale per le comunità e i territori: in tal senso, dopo le fasi acute della pandemia, stiamo contribuendo a rinsaldare i legami sociali tra le persone. Partecipare alle iniziative di Mittelfest potrà essere un modo per tornare a condividere emozioni e saperi: è una convenzione che porterò all’attenzione del presidente dell’Unione nazionale delle Pro Loco d’Italia Antonino La Spina e alle oltre 6 mila 200 Pro Loco iscritte in tutta la Penisola”.