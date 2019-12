Mittelmoda District, ecco i vincitori

Questa mattina a Udine e Gorizia Fiere, a Torreano di Martignacco, si è svolta la settima edizione di “Mittelmoda District”, il progetto organizzato da Mittelmoda International Lab rivolto alle scuole secondarie di secondo grado ad indirizzo abbigliamento e moda della Regione. Al termine della ricca mattinata formata da diversi momenti qualificanti dal punto di vista formativo e professionale e dell’atteso defilè delle creazioni dei finalisti delle Scuole regionali partecipanti al contest, sono stati premiati i quattro vincitori assoluti dell'edizione 2019, uno per sezione in concorso.

Si tratta di Alice Biasi - (4C Design Moda) – “E. e U. Nordio” Trieste per stilismo abiti; Elisabetta Piccin - (4D) - “G. Sello” Udine per stilismo accessori; Sofia Gobbato - (4B) - “M. Fabiani” Gorizia per Texture e Materiali e Filippo Radin - (3B) - “M. Fabiani” Gorizia per Sviluppo modellistica.

A consegnare i premi l’Assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini. I 24 progetti finalisti del Concorso Mittelmoda District erano stati selezionati da una giuria di esperti del settore moda, presieduta da Matteo Marzotto, tra le centinaia di proposte iscritte. All’evento di oggi sono stati coinvolti oltre 600 studenti provenienti da tutte le scuole di moda della regione, che hanno partecipato assieme ai loro docenti.

Dopo i saluti delle autorità, la mattinata è iniziato con la proiezione di un video sull’edizione 2019 di Mittelmoda The Fashion Award - il concorso internazionale “senjor” rivolto alle accademie ed università di moda di tutto il mondo, da cui il “junior” Mittelmoda District ha preso vita, che in virtù della nuova partnership con Confindustria Moda si è svolto lo scorso settembre a Micam-Milano.

È seguita la testimonianza di Alice D’Andrea, giovane stilista già partecipante a Mittelmoda District 2015 e 2016 e a Mittelmoda The Fashion Award 2019 che ha raccontato la sua esperienza di ex studentessa di un Istituto della nostra regione, oggi ai primi passi come stilista, grazie anche a Mittelmoda e ai successivi studi di specializzazione a Milano. Al temine del suo intervento, gli studenti degli istituti scolastici della regione hanno raccontato l’esperienza raccolta durante la visita a Benetton Group, l’azienda alle porte di Treviso, che da anni è partner di Mittelmoda International Lab.

Al termine una lectio magistralis da parte di un testimonial d’eccezione e professionista della moda: Maurizio Cazzin, Pattern Maker Manager in Giorgio Armani group, che ha illustrato agli studenti le dinamiche di una realtà aziendale ed offerto una panoramica sul fashion system.

Come in ogni edizione, Mittelmoda District ha anche una guest school post-secondaria, per presentare agli studenti le future opportunità di studio dopo le superiori. Quest’anno ospite è stata AFOL MODA Milano, una realtà di riferimento accreditata e rispettata nel panorama italiano ed estero per l’alta formazione nella moda. Oltre alle creazioni dei finalisti, al Concorso Regionale Mittelmoda District 2019 hanno sfilato le collezioni di alcuni talentuosi Alumni di AFOL MODA Milano, realtà di eccellenza per l’alta formazione nella moda in Italia e all’estero, riconosciuta a livello internazionale.

Hanno partecipato: Isis “R. M. Cossar - L. da Vinci” Gorizia, Isis “R. D’Aronco” Gemona, Liceo Artistico “M. Fabiani” Gorizia, Liceo Artistico “E. e U. Nordio” Trieste, Liceo Artistico “G. Sello” Udine, Isis “L. Zanussi“ Pordenone e per la prima volta ha presenziato all’evento finale anche l’ISIS “G. Ceconi” di Udine.

Mittelmoda District è un evento promosso da Mittelmoda International Lab con il sostegno di Regione, Camera di Commercio della Venezia Giulia– Azienda Zona Franca – Fondo Gorizia e con il supporto logistico di Udine e Gorizia Fiere Spa.