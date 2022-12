Mittelmoda District, ecco i vincitori

Nei padiglioni della Fiera di Udine si è svolta la decima edizione di Mittelmoda District, il progetto organizzato da Mittelmoda International Lab rivolto alle scuole superiori a indirizzo abbigliamento e moda del Fvg. Al termine della manifestazione, che ha offerto diversi momenti formativi e l’atteso defilè, sono stati premiati i quattro vincitori assoluti dell'edizione 2022, uno per sezione in concorso.

Per lo Stilismo abiti, Alice Cassisa della 5A del Cossar – da Vinci di Gorizia; per Texture e Materiali Beatrice Gorasso della 4D del Sello di Udine; per Stilismo accessori Elisa Quaiattini della 3IAM del Ceconi di Udine; per Sviluppo modellistica Alex Devetak della 4B del Fabiani di Gorizia.

Ad aprire l’evento il presidente della Fiera di Udine, Antonio di Piazza, che ha portato il suo saluto ai giovanissimi finalisti del concorso regionale. È seguita la testimonianza di Luca De Prà, vincitore di International Lab of Mittelmoda the Fashion Award 2022 (il concorso Senior da cui il District regionale ha preso forma), svoltosi lo scorso settembre a Milano. Il giovane stilista ha raccontato la sua storia, la sua esperienza nel contest internazionale e i progetti per il futuro, offrendo uno spaccato delle reali opportunità e possibilità lavorative presenti oggi nel mondo della moda.

Sul palco è salita poi una testimonial d’eccezione della moda: Susanna Huckstep, indossatrice, fotomodella e Miss Italia ‘84, che con il suo intervento ha accompagnato gli studenti in un viaggio inedito all’interno del fashion, visto con gli occhi di una modella professionista.

Mittelmoda District ha avuto anche quest’anno una guest school post-secondaria, per presentare agli studenti le future opportunità di studio dopo le superiori. Ospite è stata Next Fashion School di Bologna, una realtà di riferimento accreditata e rispettata nel panorama italiano ed estero per l’alta formazione nella moda.

Mittelmoda District è un evento promosso da Mittelmoda International Lab con il sostegno di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Camera di Commercio della Venezia Giulia– Azienda Zona Franca – Fondo Gorizia e con il supporto logistico di Udine e Gorizia Fiere Spa.