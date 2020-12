Mittelmoda District incorona i vincitori 2020

Una forte emozione quella che ha travolto i vincitori dell’ottava edizione di “Mittelmoda District”, quest’anno forse ancora più forte perché gli aspiranti stilisti sono stati annunciati ed applauditi via zoom mentre seguivano l’evento digitale in diretta, assieme a centinaia di persone.

Il concorso Mittelmoda District, organizzato da Mittelmoda International Lab per le scuole secondarie di II grado ad indirizzo abbigliamento e moda della Regione, non poteva rinunciare alla fase finale che è stata trasformata in un evento digitale. Protagonista dell’evento online, la sfilata delle 22 collezioni finaliste seguita dalla premiazione dei quattro vincitori, uno per ogni categoria del concorso. Si sono aggiunte anche due menzioni speciali per merito.

I premi attribuiti dalla Giuria sono:

Sezione Abiti: Virgina Lodes - Liceo Artistico Nordio di Trieste per la creatività innovativa nel rivisitare un capo classico come il trench e renderlo sostenibile senza rinunciare ad un tocco tecnologico;

Sezione accessori: Aurora Frausin - Isis D'Aronco di Gemona del Friuli per l’utilizzo di materiali innovativi in un accessorio pratico e moderno, che diventa piacevole e azzeccato grazie all’abbinamento cromatico;

Sezione Txture e materiali: Carlotta Gregoris - Isis Zanussi di Pordenone per l’idea particolare nell’utilizzo di un materiale che rende la mantella un capo leggero; un bel progetto apprezzato nel suo complesso, dal disegno alla realizzazione;

Sezione modellistica: Filippo Radin - Liceo Artistico Max Fabiani di Gorizia per l’accuratezza, la precisione e la qualità della realizzazione di un modello complesso. Un progetto interessante nella sua globalità, dal concept, alla ricerca, alla realizzazione.

Sono state assegnate anche due menzioni speciali per merito creativo:

Menzione Speciale - Sezione Abiti: Flavio Fregonese - Liceo artistico Sello di Udine per la rivisitazione in chiave futuristica e moderna di un tessuto iconico, il denim.

Menzione Speciale - Sezione accessori: Alissa Marchetti – Isis Cossar Da Vinci di Gorizia per aver realizzato una borsetta dall’aspetto fresco ed estivo attraverso l’utilizzo di materiali poveri e di colori naturali.

Sette le Scuole partecipanti al concorso che hanno seguito il live streaming dell’evento: il liceo artistico “Sello” di Udine; l’Istituto “Cossar- Da Vinci” di Gorizia; l’Istituto “D’Aronco” di Gemona del Friuli; il liceo artistico “Fabiani” di Gorizia; l’Istituto “Zanussi” di Pordenone; il liceo artistico “Nordio” di Trieste e l’Istituto “Ceconi” di Udine.

La diretta è avvenuta su piattaforma zoom ed è stata scandita da diversi interventi qualificanti sia dal punto di vista formativo che professionale. Dopo una breve presentazione di Mittelmoda District 2020 e i saluti delle autorità, è seguito il saluto ai giovanissimi finalisti del concorso regionale da parte del Presidente di Mittelmoda International Lab Matteo Marzotto. Anche quest’anno c’è stata una Guest School che ha partecipato all’evento: si tratta dell’Accademia di Moda e Costume di Roma che ha aperto una nuova sede a Milano, dalla quale il Direttore Sara Azzone ha effettuato il collegamento in diretta per presentare questa realtà di riferimento accreditata e rispettata nel panorama italiano ed estero per l’alta formazione nella moda.

È toccato poi ai 22 finalisti presentarsi e raccontare online i loro progetti, tutti creati nell’ottica della sostenibilità, come richiesto dal tema del concorso 2020 "Green Fashion". Infine, l’attesa sfilata dei 22 progetti dei concorrenti finalisti delle Scuole regionali partecipanti al Concorso Mittelmoda District, che sono stati selezionati da una giuria di esperti del settore, presieduta da Matteo Marzotto, tra tutte le proposte iscritte.

Mittelmoda District, contest “junior” dell’evento mondiale Mittelmoda The Fashion Award, nato a Gorizia 27 anni fa e che si terrà nuovamente nel 2021, è un evento promosso da Mittelmoda International Lab con il sostegno di Regione e della Camera di Commercio della Venezia Giulia– Azienda Zona Franca – Fondo Gorizia.